Огромную порцию узбекской шурпы внесли в книгу рекордов белорусского фестиваля

Для ее приготовления использовали казан емкостью 850 литров, который привезли из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В книгу рекордов областного зимнего фестиваля "Берестейские сани — 2026", прошедшего в Беларуси, внесли рецепт огромной порции шурпы, сообщает БелТА.В Бресте продолжили заложенную в Пинске два года назад традицию по приготовлению самой большой порции блюда.Для приготовления популярного блюда узбекской кухни понадобилось 200 кг мяса, 100 кг картофеля, 30 кг моркови, 15 кг лука, 15 кг томатов, 10 кг болгарского перца, 1 кг перца чили, 5 кг укропа и 3 кг кинзы.Отведать шурпу смогли все желающие.

