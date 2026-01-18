https://uz.sputniknews.ru/20260118/pochemu-rezko-xudet-posle-prazdnikov--ploxaya-ideya-54874497.html

Врач: Почему резко худеть после праздников — плохая идея

Врач: Почему резко худеть после праздников — плохая идея

Sputnik Узбекистан

Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами

2026-01-18T22:03+0500

2026-01-18T22:03+0500

2026-01-18T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

похудение

лишний вес

новогодние праздники

еда

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48476015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1df8156c5495d8182ce9792de7e3c958.jpg

Зимние праздники чреваты набором лишнего веса. Однако резко худеть – плохая идея, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, переедание в праздники – это не только лишние калории, но и переизбыток в организме соли, жиров, колебания инсулина, повышение уровня кортизола. Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами,Она пояснила, что резкий переход на голодание после переедания действительно может снизить вес, но не за счет жира.Она предупредила, что голодание повышает и психологические риски."Такие жесткие стратегии, которые граничат с голодом, повышают тревожность. И это как раз тот фактор, который приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения. Людям действительно иногда кажется, что голодовка помогла, уменьшается объем содержимого желудка и кишечника. Снижается количество натрия. Мы теряем воду и приобретаем ощущение легкости по ЖКТ. Ощущение подтянутости, к сожалению, это – субъективное ощущение контроля после переедания, и оно не является восстановлением обмена веществ. Обычно через 24-48 часов часто включается обратная сторона, возникает слабость, повышенный голод, раздражительность, тяга к сладкому, и может возникнуть новый эпизода переедания", – заключила Александра Разаренова.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

похудение праздники