Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260118/pochemu-rezko-xudet-posle-prazdnikov--ploxaya-ideya-54874497.html
Врач: Почему резко худеть после праздников — плохая идея
Врач: Почему резко худеть после праздников — плохая идея
Sputnik Узбекистан
Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами
2026-01-18T22:03+0500
2026-01-18T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
похудение
лишний вес
новогодние праздники
еда
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48476015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1df8156c5495d8182ce9792de7e3c958.jpg
Зимние праздники чреваты набором лишнего веса. Однако резко худеть – плохая идея, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, переедание в праздники – это не только лишние калории, но и переизбыток в организме соли, жиров, колебания инсулина, повышение уровня кортизола. Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами,Она пояснила, что резкий переход на голодание после переедания действительно может снизить вес, но не за счет жира.Она предупредила, что голодание повышает и психологические риски."Такие жесткие стратегии, которые граничат с голодом, повышают тревожность. И это как раз тот фактор, который приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения. Людям действительно иногда кажется, что голодовка помогла, уменьшается объем содержимого желудка и кишечника. Снижается количество натрия. Мы теряем воду и приобретаем ощущение легкости по ЖКТ. Ощущение подтянутости, к сожалению, это – субъективное ощущение контроля после переедания, и оно не является восстановлением обмена веществ. Обычно через 24-48 часов часто включается обратная сторона, возникает слабость, повышенный голод, раздражительность, тяга к сладкому, и может возникнуть новый эпизода переедания", – заключила Александра Разаренова.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48476015_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47dda439b5a69fea2abab505b0075dd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
похудение праздники
похудение праздники

Врач: Почему резко худеть после праздников — плохая идея

22:03 18.01.2026
© Depositphotos / mangostockДевушка измеряет талию сантиметром
Девушка измеряет талию сантиметром - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2026
© Depositphotos / mangostock
Подписаться
Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами.
Зимние праздники чреваты набором лишнего веса. Однако резко худеть – плохая идея, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.
По ее словам, переедание в праздники – это не только лишние калории, но и переизбыток в организме соли, жиров, колебания инсулина, повышение уровня кортизола. Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами,
"Голодание после переедания – это стресс-сигнал для пищеварительной системы. Мы меняем условия на кардинально противоположные, и это создает дизрегуляцию и гормональную, и метаболическую, и гастроинтестинальную. Поэтому резкое голодание после застолья на самом деле опасно, и опасно оно тем, что создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны – это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней. При функциональных нарушениях выведения желчи может усиливаться тошнота, появляется горечь во рту, может проявляться тяжесть в правом подреберье", – предупредила Разаренова.
Она пояснила, что резкий переход на голодание после переедания действительно может снизить вес, но не за счет жира.
"Теряется не жир, а мышечная масса, в том числе идет потеря мышц. Это само по себе очень негативно отражается на нашем здоровье. Это снижает базовый расход энергии и ухудшает качество тела", — сказала врач.
Она предупредила, что голодание повышает и психологические риски.
"Такие жесткие стратегии, которые граничат с голодом, повышают тревожность. И это как раз тот фактор, который приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения. Людям действительно иногда кажется, что голодовка помогла, уменьшается объем содержимого желудка и кишечника. Снижается количество натрия. Мы теряем воду и приобретаем ощущение легкости по ЖКТ. Ощущение подтянутости, к сожалению, это – субъективное ощущение контроля после переедания, и оно не является восстановлением обмена веществ. Обычно через 24-48 часов часто включается обратная сторона, возникает слабость, повышенный голод, раздражительность, тяга к сладкому, и может возникнуть новый эпизода переедания", – заключила Александра Разаренова.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0