Врач: Почему резко худеть после праздников — плохая идея
© Depositphotos / mangostockДевушка измеряет талию сантиметром
© Depositphotos / mangostock
Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами.
Зимние праздники чреваты набором лишнего веса. Однако резко худеть – плохая идея, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.
По ее словам, переедание в праздники – это не только лишние калории, но и переизбыток в организме соли, жиров, колебания инсулина, повышение уровня кортизола. Резкий переход от длительного обжорства к голоду может обернуться серьезными проблемами,
"Голодание после переедания – это стресс-сигнал для пищеварительной системы. Мы меняем условия на кардинально противоположные, и это создает дизрегуляцию и гормональную, и метаболическую, и гастроинтестинальную. Поэтому резкое голодание после застолья на самом деле опасно, и опасно оно тем, что создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны – это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней. При функциональных нарушениях выведения желчи может усиливаться тошнота, появляется горечь во рту, может проявляться тяжесть в правом подреберье", – предупредила Разаренова.
Она пояснила, что резкий переход на голодание после переедания действительно может снизить вес, но не за счет жира.
"Теряется не жир, а мышечная масса, в том числе идет потеря мышц. Это само по себе очень негативно отражается на нашем здоровье. Это снижает базовый расход энергии и ухудшает качество тела", — сказала врач.
Она предупредила, что голодание повышает и психологические риски.
"Такие жесткие стратегии, которые граничат с голодом, повышают тревожность. И это как раз тот фактор, который приводит к хроническим срывам и к развитию расстройства пищевого поведения. Людям действительно иногда кажется, что голодовка помогла, уменьшается объем содержимого желудка и кишечника. Снижается количество натрия. Мы теряем воду и приобретаем ощущение легкости по ЖКТ. Ощущение подтянутости, к сожалению, это – субъективное ощущение контроля после переедания, и оно не является восстановлением обмена веществ. Обычно через 24-48 часов часто включается обратная сторона, возникает слабость, повышенный голод, раздражительность, тяга к сладкому, и может возникнуть новый эпизода переедания", – заключила Александра Разаренова.