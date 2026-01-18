Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260118/rossiyskaya-armiya-udarila-po-aerodromu-v-sumskoy-oblasti-54878123.html
СВО: российская армия ударила по аэродрому в Сумской области
СВО: российская армия ударила по аэродрому в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Данный аэродром не подходит для военной авиации, но его постоянно использовали для запусков беспилотников с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей
2026-01-18T14:00+0500
2026-01-18T14:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
безопасность
аэродром
в мире
беспилотник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37506275_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_e7b90e0934c6a962c4570704b8fa0b28.jpg
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские бойцы нанесли удар по аэродрому в городе Конотоп Сумской области, который использовали для запусков дронов в сторону российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева."В Конотопе нанесен удар по местному аэродрому. Он не подходит для военной авиации, но постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — рассказал Лебедев.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37506275_171:295:2508:2048_1920x0_80_0_0_8836905d9df73c96ef24a517ab2172ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия армия аэродром сумская область
сво россия армия аэродром сумская область

СВО: российская армия ударила по аэродрому в Сумской области

14:00 18.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота подразделений тылового обеспечения в зоне СВО.
Работа подразделений тылового обеспечения в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Данный аэродром не подходит для военной авиации, но его постоянно использовали для запусков беспилотников с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские бойцы нанесли удар по аэродрому в городе Конотоп Сумской области, который использовали для запусков дронов в сторону российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"В Конотопе нанесен удар по местному аэродрому. Он не подходит для военной авиации, но постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — рассказал Лебедев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0