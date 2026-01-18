https://uz.sputniknews.ru/20260118/rossiyskaya-armiya-udarila-po-aerodromu-v-sumskoy-oblasti-54878123.html

СВО: российская армия ударила по аэродрому в Сумской области

Данный аэродром не подходит для военной авиации, но его постоянно использовали для запусков беспилотников с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские бойцы нанесли удар по аэродрому в городе Конотоп Сумской области, который использовали для запусков дронов в сторону российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева."В Конотопе нанесен удар по местному аэродрому. Он не подходит для военной авиации, но постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — рассказал Лебедев.

