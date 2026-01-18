Ташкент в январском свете: диалог эпох на улицах столицы — фото
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эксклюзив
Приглашаем вас на прогулку с видеокамерой по зимнему Ташкенту — городу, где классические колоннады соседствуют с модернизмом, а современные проспекты продолжают разговор с историей.
Январское солнце Ташкента по-особому подсвечивает его архитектурную многослойность. В мягком зимнем свете становятся заметнее линии старых фасадов, фактура камня и геометрия площадей.
Наш фоторепортаж приглашает на неспешную прогулку по столичным улицам, где строгая классика колоннад соседствует с советским модернизмом, а тени вековых деревьев ложатся на современные проспекты.
Город меняется каждую минуту, но не теряет своей узнаваемости и индивидуальности.
Ташкент сегодня — город контрастов, находящихся в непрерывном движении. Обновленные фасады центральных улиц соседствуют с тихими жилыми кварталами, и все это пространство будто складывается из разных эпох.
В кадр попадают электробусы, мозаики прошлого века и лица прохожих, которые придают мегаполису его подлинный человеческий масштаб.
Эти кадры не только о зданиях и дорогах, но и о характере Ташкента, умеющего бережно хранить историю, не замедляя шага в будущее.
Через объектив удалось запечатлеть главные артерии столицы и зафиксировать визуальный код начала 2026 года — момента, когда город особенно остро ощущает собственный ритм.