Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260118/tashkent-v-yanvarskom-svete-foto-54811201.html
Ташкент в январском свете: диалог эпох на улицах столицы — фото
Ташкент в январском свете: диалог эпох на улицах столицы — фото
Sputnik Узбекистан
Приглашаем вас на прогулку с видеокамерой по зимнему Ташкенту — городу, где классические колоннады соседствуют с модернизмом, а современные проспекты продолжают разговор с историей
2026-01-18T18:15+0500
2026-01-18T18:15+0500
ташкент
фото
фотолента
архитектура
город
зима
дороги
дорога
автомобиль
автомобили
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54824370_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_e2c8d180e21d935b6e8003eb80790a48.jpg
Январское солнце Ташкента по-особому подсвечивает его архитектурную многослойность. В мягком зимнем свете становятся заметнее линии старых фасадов, фактура камня и геометрия площадей. Наш фоторепортаж приглашает на неспешную прогулку по столичным улицам, где строгая классика колоннад соседствует с советским модернизмом, а тени вековых деревьев ложатся на современные проспекты.Город меняется каждую минуту, но не теряет своей узнаваемости и индивидуальности.Ташкент сегодня — город контрастов, находящихся в непрерывном движении. Обновленные фасады центральных улиц соседствуют с тихими жилыми кварталами, и все это пространство будто складывается из разных эпох. В кадр попадают электробусы, мозаики прошлого века и лица прохожих, которые придают мегаполису его подлинный человеческий масштаб.Эти кадры не только о зданиях и дорогах, но и о характере Ташкента, умеющего бережно хранить историю, не замедляя шага в будущее.Через объектив удалось запечатлеть главные артерии столицы и зафиксировать визуальный код начала 2026 года — момента, когда город особенно остро ощущает собственный ритм.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54824370_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_99677dee40553cac96b69806d9f20668.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент фоторепортаж архитектура городской пейзаж модернизм история города визуальный код зима 2026 уличная фотография фото фотолента
ташкент фоторепортаж архитектура городской пейзаж модернизм история города визуальный код зима 2026 уличная фотография фото фотолента

Ташкент в январском свете: диалог эпох на улицах столицы — фото

18:15 18.01.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксклюзив
Приглашаем вас на прогулку с видеокамерой по зимнему Ташкенту — городу, где классические колоннады соседствуют с модернизмом, а современные проспекты продолжают разговор с историей.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Январское солнце Ташкента по-особому подсвечивает его архитектурную многослойность. В мягком зимнем свете становятся заметнее линии старых фасадов, фактура камня и геометрия площадей.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Наш фоторепортаж приглашает на неспешную прогулку по столичным улицам, где строгая классика колоннад соседствует с советским модернизмом, а тени вековых деревьев ложатся на современные проспекты.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Город меняется каждую минуту, но не теряет своей узнаваемости и индивидуальности.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент сегодня — город контрастов, находящихся в непрерывном движении. Обновленные фасады центральных улиц соседствуют с тихими жилыми кварталами, и все это пространство будто складывается из разных эпох.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
В кадр попадают электробусы, мозаики прошлого века и лица прохожих, которые придают мегаполису его подлинный человеческий масштаб.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эти кадры не только о зданиях и дорогах, но и о характере Ташкента, умеющего бережно хранить историю, не замедляя шага в будущее.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2026
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Через объектив удалось запечатлеть главные артерии столицы и зафиксировать визуальный код начала 2026 года — момента, когда город особенно остро ощущает собственный ритм.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0