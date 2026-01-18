https://uz.sputniknews.ru/20260118/uzbekistanskaya-tennisistka-kudermetova-nachala-otkrytyy-chempionat-avstralii-s-pobedy-54877876.html
Узбекистанская теннисистка Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы
Узбекистанская теннисистка Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы
Sputnik Узбекистан
С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов
2026-01-18T13:28+0500
2026-01-18T13:28+0500
2026-01-18T13:28+0500
спорт
теннис
чемпионат
австралия
узбекистан
победа
мельбурн
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/12/54877708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9245199255802b7075585fd72be03b19.jpg
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы, сообщает НОК.Кудерметова обыграла испанскую соперницу Гуйомар Де Реалес.С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.В первую неделю с 12 по 15 января прошла квалификация одиночных турниров, во вторую и третью недели состоятся матчи основных сеток, которые стартовали 18 января.Результаты матча:Завтра, 19 января еще одна представительница сборной республики — Камилла Рахимова — выйдет на корт против американки Кори Гауфф которая является третьей ракеткой мира.
австралия
узбекистан
мельбурн
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/12/54877708_189:0:1149:720_1920x0_80_0_0_1ea25c795d3e8ca3255b050ee36e90a0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
теннисистки узбекистан открытый чемпионат австралия мельбурн
теннисистки узбекистан открытый чемпионат австралия мельбурн
Узбекистанская теннисистка Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы
С 18 января по 1 февраля в Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы, сообщает
НОК.
Кудерметова обыграла испанскую соперницу Гуйомар Де Реалес.
С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.
В первую неделю с 12 по 15 января прошла квалификация одиночных турниров, во вторую и третью недели состоятся матчи основных сеток, которые стартовали 18 января.
“Члены сборной Узбекистана по теннису принимают участие в Открытом чемпионате Австралии. Сегодня стартовал первый круг основной сетки турнира. В нем наша соотечественница Полина Кудерметова уверенно обыграла свою соперницу из Испании в двух сетах”, — говорится в сообщении.
Полина Кудерметова (Узбекистан) – Гуйомар Де Реалес (Испания) 6:2 / 6:3.
Завтра, 19 января еще одна представительница сборной республики — Камилла Рахимова — выйдет на корт против американки Кори Гауфф которая является третьей ракеткой мира.