Узбекистанская теннисистка Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы, сообщает НОК.Кудерметова обыграла испанскую соперницу Гуйомар Де Реалес.С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.В первую неделю с 12 по 15 января прошла квалификация одиночных турниров, во вторую и третью недели состоятся матчи основных сеток, которые стартовали 18 января.Результаты матча:Завтра, 19 января еще одна представительница сборной республики — Камилла Рахимова — выйдет на корт против американки Кори Гауфф которая является третьей ракеткой мира.

