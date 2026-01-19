https://uz.sputniknews.ru/20260119/kvartira-v-tashkente-skolko-let-nujno-kopit-54997339.html

Квартира в Ташкенте: сколько лет нужно копить

Квартира в Ташкенте: сколько лет нужно копить

Для приобретения жилья в республике также предусмотрены различные государственные субсидии

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Для поколения 20-30-летних вопрос собственного жилья сегодня все чаще сводится к двум вариантам: копить годами или брать ипотеку на десятилетия. Контраст особенно заметен, если оглянуться в прошлое. Многие до сих пор живут в квартирах, полученных в советское время, — по месту работы, по очереди, за выслугу лет. Сегодня в Узбекистане такая практика существует за выдающиеся достижения: например, за победу в Олимпийских играх, за особые заслуги перед государством, также решить этот вопрос помогают детям-сиротам и людям, чье жилье признано аварийным.Корреспондент Sputnik Узбекистан посчитал, сколько времени на самом деле нужно, чтобы накопить на квартиру в Ташкенте, если исходить не из идеальных условий, а из реальности: средней зарплаты, повседневных расходов и текущих цен на жилье.Средняя заработная плата в Ташкенте сегодня составляет около 10 млн сумов в месяц, согласно данным Нацкомитета Узбекистана по статистике. Если представить обычного горожанина 30 лет — с высшим образованием, стабильной работой и доходом на уровне среднего по столице, — его финансовая картина будет выглядеть следующим образом: около половины дохода уходит на базовые расходы — питание, транспорт, коммунальные услуги, связь и повседневные нужды. В лучшем случае остается порядка 5 млн сумов, которые можно откладывать. За год это около 60 млн сумов.Звучит оптимистично. Ровно до того момента, пока эти цифры не сталкиваются с рынком недвижимости.На вторичном рынке Ташкента цены на однокомнатные квартиры начинаются от 300 млн сумов. В этом сегменте речь чаще всего идет о жилье площадью 15–20 квадратных метров — бывших общежитиях, переоборудованных под квартиры. Стоимость таких объектов зависит от района, состояния дома и инфраструктуры. Примерно за 303 млн сумов можно найти именно такой вариант.Однако даже при стабильных накоплениях по 60 млн сумов в год на покупку уйдет почти семь лет. И это без учета инфляции, роста цен на жилье и непредвиденных крупных расходов, которые за такой срок практически неизбежны.Альтернативой вторичному рынку остаются новостройки. Здесь также можно найти предложения в районе 300 млн сумов, но, как правило, с черновой отделкой. Это значит, что после покупки потребуется дополнительный бюджет на ремонт, цена которого нередко сопоставима с несколькими годами накоплений.Застройщики предлагают более гибкие условия: первоначальный взнос от 35 млн сумов, ожидание ввода дома в эксплуатацию — от двух лет и выше, ежемесячные платежи — от 4 млн сумов. Такие условия предполагают платежи на протяжении 20 лет. Формально это снижает порог входа, но фактически растягивает покупку во времени и увеличивает итоговую стоимость жилья.А как же помощь государства?Государство действительно может помочь, но есть нюансы. Субсидии выдают только в городе прописки. На каждый регион выделяют определенное количество субсидий в год. Нужно следить за новостями — в СМИ оповещают о начале кампании по выдаче субсидий.Подать заявку могут граждане от 18 до 60 лет с официальным доходом. При этом действует строгий лимит по зарплате.В Ташкенте на субсидию могут рассчитывать только те, чей ежемесячный доход не превышает 11 млн 693 тыс. сумов. Если зарплата выше этого уровня, право на государственную помощь теряется.В других регионах потолок ниже — 10 млн 168 тыс. сумов. При этом установлен и минимальный порог дохода: он не должен быть ниже 3 млн 343 тыс. сумов.Есть и еще одно важное условие: ни сам заявитель, ни его супруг или супруга не должны владеть жильем на территории Узбекистана.Независимо от того, где квартира, сколько она стоит, сколько квадратных метров, государство дает фиксированную сумму — 32 млн сумов на первый взнос, если одобрена субсидия. Кроме того, в течение первых пяти лет государство помогает с выплатой процентов по ипотеке: если ставка банка превышает 10%, заемщик платит только эти 10%, а остальное компенсирует государство.Возможны и другие ситуации, при которых государство оказывает финансовую поддержку в решении жилищного вопроса — например, при утрате кормильца или ухудшении материального положения семьи вследствие определенных обстоятельств. В таких случаях формы государственной помощи и ее объем определяют в индивидуальном порядке.Таким образом, наши расчеты показывают: чтобы накопить на квартиру в Ташкенте в самом бюджетном сегменте, в среднем потребуется около семи лет. Более просторное жилье — двухкомнатные квартиры и выше — обходится уже в два, а иногда и в три раза дороже, автоматически увеличивая и срок накоплений на годы вперед.

