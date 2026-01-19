https://uz.sputniknews.ru/20260119/na-skolko-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot-v-eaeu-54884307.html

На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС

На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокие показатели — в Кыргызстане и Армении

2026-01-19T14:23+0500

2026-01-19T14:23+0500

2026-01-19T14:58+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

строительство

кыргызстан

армения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/18/47678298_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_f4bcd32da39e54be590e7b378a13c4a3.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,3% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокие показатели — в Кыргызстане (32,7%) и Армении (25,6%).Далее следуют Казахстан с 14,7%, Беларусь с 9,5% и Россия с 2,7%.

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

строительство еаэс рост кыргызстан армения