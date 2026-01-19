На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС

https://uz.sputniknews.ru/20260119/na-skolko-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot-v-eaeu-54884307.html
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокие показатели — в Кыргызстане и Армении
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,3% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокие показатели — в Кыргызстане (32,7%) и Армении (25,6%).Далее следуют Казахстан с 14,7%, Беларусь с 9,5% и Россия с 2,7%.
14:23 19.01.2026 (обновлено: 14:58 19.01.2026)
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,3% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокие показатели — в Кыргызстане (32,7%) и Армении (25,6%).
Далее следуют Казахстан с 14,7%, Беларусь с 9,5% и Россия с 2,7%.