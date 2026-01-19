https://uz.sputniknews.ru/20260119/uzbekistan-partner-krupneyshey-frantsuzskoy-turivystavki-54920139.html

Узбекистан стал партнером крупнейшей французской туристической выставки

Узбекистан стал партнером крупнейшей французской туристической выставки

Sputnik Узбекистан

Статус "Country of Honour" предусматривает широкий спектр привилегий: национальный стенд республики получит расширенную выставочную площадь, РУз уделят особое внимание на официальных церемониях, а материалы о ней опубликуют на ведущих инфоресурсах выставки.

2026-01-19T16:59+0500

2026-01-19T16:59+0500

2026-01-19T16:59+0500

узбекистан

франция

сотрудничество

туризм

выставка

партнерство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54919190_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ce0f51b43fc1f84281596dcfeef4c81.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан стал партнером крупнейшей туристической выставки Франции, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.По мнению организаторов выставки, Узбекистан является "подлинной жемчужиной Великого шелкового пути". Республика демонстрирует стремительный рост туристической отрасли и открытость к инновациям, что делает ее одним из наиболее перспективных направлений для путешествий.Участие Узбекистана в качестве страны-партнера позволит ему занять центральное место в деловой и медийной программе выставки.Для справки: "IFTM (International French Tourism Market) Top Resa" — крупнейшая во Франции выставка. Экспозиция объединяет все сегменты туризма: отдых, бизнес-поездки, MICE и групповые путешествия. Ежегодно выставка собирает тысячи профессионалов отрасли и является одной из ведущих турплощадок Европы для выстраивания партнерских связей и обмена опытом.

узбекистан

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

статус выставка привелегии сотрудничество узбекистан франция