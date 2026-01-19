Узбекистан
Узбекистан стал партнером крупнейшей французской туристической выставки
Узбекистан стал партнером крупнейшей французской туристической выставки
Статус "Country of Honour" предусматривает широкий спектр привилегий: национальный стенд республики получит расширенную выставочную площадь, РУз уделят особое внимание на официальных церемониях, а материалы о ней опубликуют на ведущих инфоресурсах выставки.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан стал партнером крупнейшей туристической выставки Франции, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.По мнению организаторов выставки, Узбекистан является "подлинной жемчужиной Великого шелкового пути". Республика демонстрирует стремительный рост туристической отрасли и открытость к инновациям, что делает ее одним из наиболее перспективных направлений для путешествий.Участие Узбекистана в качестве страны-партнера позволит ему занять центральное место в деловой и медийной программе выставки.Для справки: "IFTM (International French Tourism Market) Top Resa" — крупнейшая во Франции выставка. Экспозиция объединяет все сегменты туризма: отдых, бизнес-поездки, MICE и групповые путешествия. Ежегодно выставка собирает тысячи профессионалов отрасли и является одной из ведущих турплощадок Европы для выстраивания партнерских связей и обмена опытом.
16:59 19.01.2026
Статус "Country of Honour" предусматривает широкий спектр привилегий: национальный стенд республики получит расширенную выставочную площадь, РУз уделят особое внимание на официальных церемониях, а материалы о ней опубликуют на ведущих инфоресурсах выставки.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан стал партнером крупнейшей туристической выставки Франции, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
“Узбекистан объявлен страной-партнером международной туристической выставки "IFTM Top Resa – 2026", которая пройдет в Париже 15–17 сентября. Присвоение почетного статуса "Country of Honour" свидетельствует о растущем авторитете Узбекистана в мировой туриндустрии и становится важным признанием его активной роли в международных инициативах по развитию путешествий и межкультурного диалога”, — говорится в сообщении.
По мнению организаторов выставки, Узбекистан является "подлинной жемчужиной Великого шелкового пути". Республика демонстрирует стремительный рост туристической отрасли и открытость к инновациям, что делает ее одним из наиболее перспективных направлений для путешествий.
Участие Узбекистана в качестве страны-партнера позволит ему занять центральное место в деловой и медийной программе выставки.

“Статус "Country of Honour" предоставляет широкий спектр привилегий: национальный стенд получает расширенную выставочную площадь, стране уделяется особое внимание на официальных церемониях, а материалы о ней публикуются на ведущих информационных ресурсах выставки. Кроме того, это создает дополнительные условия для организации специальных сессий, семинаров и B2B-встреч”, — говорится в сообщении.

Для справки: "IFTM (International French Tourism Market) Top Resa" — крупнейшая во Франции выставка. Экспозиция объединяет все сегменты туризма: отдых, бизнес-поездки, MICE и групповые путешествия.
Ежегодно выставка собирает тысячи профессионалов отрасли и является одной из ведущих турплощадок Европы для выстраивания партнерских связей и обмена опытом.
