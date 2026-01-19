https://uz.sputniknews.ru/20260119/v-mpts-sputnik-obsudyat-sotrudnichestvo-ruz-i-rf-v-podgotovke-kadrov-dlya-atomnoy-energetiki-54900969.html

В МПЦ Sputnik обсудят сотрудничество РУз и РФ в подготовке кадров для атомной энергетики

Речь пойдет о ключевых направлениях взаимодействия: ядерной медицине, "зеленых" технологиях, создании совместных лабораторий и подготовке специалистов для атомной отрасли

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 20 января в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва на тему: "Как Узбекистан и Россия сотрудничают в подготовке кадров для атомной энергетики".Участники в Ташкенте:в Москве:В декабре 2025 года в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ открыли передовую инженерную школу по атомной энергетике и ядерным технологиям, а также подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Узатомом и НИЦ "Курчатовский институт".Эксперты обсудят ключевые направления сотрудничества — ядерную медицину, "зеленые" технологии, создание совместных лабораторий и подготовку специалистов для атомной отрасли.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

