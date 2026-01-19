https://uz.sputniknews.ru/20260119/v-mpts-sputnik-obsudyat-sotrudnichestvo-ruz-i-rf-v-podgotovke-kadrov-dlya-atomnoy-energetiki-54900969.html
В МПЦ Sputnik обсудят сотрудничество РУз и РФ в подготовке кадров для атомной энергетики
В МПЦ Sputnik обсудят сотрудничество РУз и РФ в подготовке кадров для атомной энергетики
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о ключевых направлениях взаимодействия: ядерной медицине, "зеленых" технологиях, создании совместных лабораторий и подготовке специалистов для атомной отрасли
2026-01-19T11:25+0500
2026-01-19T11:25+0500
2026-01-19T11:27+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
сотрудничество
подготовка
кадры
атомная энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 20 января в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва на тему: "Как Узбекистан и Россия сотрудничают в подготовке кадров для атомной энергетики".Участники в Ташкенте:в Москве:В декабре 2025 года в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ открыли передовую инженерную школу по атомной энергетике и ядерным технологиям, а также подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Узатомом и НИЦ "Курчатовский институт".Эксперты обсудят ключевые направления сотрудничества — ядерную медицину, "зеленые" технологии, создание совместных лабораторий и подготовку специалистов для атомной отрасли.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03dbf0dde536e5d9855e5e815ddcf329.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мпц sputnik сотрудничество россия узбекистан подготовка кадров атомная энергетика
мпц sputnik сотрудничество россия узбекистан подготовка кадров атомная энергетика
В МПЦ Sputnik обсудят сотрудничество РУз и РФ в подготовке кадров для атомной энергетики
11:25 19.01.2026 (обновлено: 11:27 19.01.2026)
Речь пойдет о ключевых направлениях взаимодействия: ядерной медицине, "зеленых" технологиях, создании совместных лабораторий и подготовке специалистов для атомной отрасли.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 20 января в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва на тему: "Как Узбекистан и Россия сотрудничают в подготовке кадров для атомной энергетики".
начальник отдела развития и управления человеческими ресурсами Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров Республики Узбекистан Давран Исанбеков;
заместитель директора по учебной работе Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Зарина Узакова;
студент 4-го курса направления "Электроэнергетика и электротехника" Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Мухиддин Умидов;
студент 4-го курса направления "Ядерные физика и технологии" Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Муроджон Илхомжонов;
представитель НИЦ "Курчатовский институт".
В декабре 2025 года в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ открыли передовую инженерную школу по атомной энергетике и ядерным технологиям, а также подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Узатомом и НИЦ "Курчатовский институт".
Эксперты обсудят ключевые направления сотрудничества — ядерную медицину, "зеленые" технологии, создание совместных лабораторий и подготовку специалистов для атомной отрасли.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.