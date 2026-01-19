https://uz.sputniknews.ru/20260119/yunyy-uzbekistanets-zanyal-pervoe-mesto-na-turnire-adcc-open-v-katare-54882100.html

Юный узбекистанец занял первое место на турнире "ADCC Open" в Катаре

Юный узбекистанец занял первое место на турнире "ADCC Open" в Катаре

Sputnik Узбекистан

"Abu Dhabi Combat Club" (ADCC) — одна из самых престижных спортивных лиг в мире в области борьбы и "борьбы на выносливость". Соревнования "ADCC" отличаются высоким уровнем конкуренции, строгими правилами и международным составом участников

2026-01-19T09:50+0500

2026-01-19T09:50+0500

2026-01-19T09:50+0500

спорт

борьба

катар

узбекистан

победа

турнир

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54882459_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d3b362f14f0486478c957617e46314a2.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Нумонхон Рахимов занял первое место на турнире "ADCC Open" в Катаре среди 11-12-летних участников, сообщает ИА "Дунё".Первый турнир "ADCC Open" в рамках лиги "ADCC" собрал на одной площадке молодых и талантливых спортсменов из разных стран.Эта победа наглядно продемонстрировала потенциал узбекской школы борьбы.Для справки: "Abu Dhabi Combat Club" (ADCC) — одна из самых престижных спортивных лиг в мире в области борьбы и "борьбы на выносливость". Соревнования "ADCC" отличаются высоким уровнем конкуренции, строгими правилами и международным составом участников.

катар

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанец турнир катар борьба