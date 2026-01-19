Юный узбекистанец занял первое место на турнире "ADCC Open" в Катаре

https://uz.sputniknews.ru/20260119/yunyy-uzbekistanets-zanyal-pervoe-mesto-na-turnire-adcc-open-v-katare-54882100.html
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Нумонхон Рахимов занял первое место на турнире "ADCC Open" в Катаре среди 11-12-летних участников, сообщает ИА "Дунё".Первый турнир "ADCC Open" в рамках лиги "ADCC" собрал на одной площадке молодых и талантливых спортсменов из разных стран.Эта победа наглядно продемонстрировала потенциал узбекской школы борьбы.Для справки: "Abu Dhabi Combat Club" (ADCC) — одна из самых престижных спортивных лиг в мире в области борьбы и "борьбы на выносливость". Соревнования "ADCC" отличаются высоким уровнем конкуренции, строгими правилами и международным составом участников.
