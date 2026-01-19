https://uz.sputniknews.ru/20260119/zadacha-minimum-dlya-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-54975215.html

Денисов: Выход из группы на ЧМ-2026 – задача-минимум для сборной Узбекистана по футболу

Также экс- защитник футбольной сборной РУз отметил, что национальная команда должна использовать свои шансы, а Фабио Каннаваро может привнести что-то новое в игру сборной на основе своего опыта

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Выход из группы на ЧМ-2026 — задача-минимум для сборной Узбекистана, заявил бывший футболист национальной команды Виталий Денисов в интервью "Матч ТВ". В Вашингтоне 5 декабря прошла жеребьевка чемпионата мира 2026 года, в турнире примут участие 48 команд. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на ЧМ, попала в группу К, где встретится с Португалией, Колумбией и победителем межконтинентального турнира плей‑офф (ДР Конго, Ямайкой или Новой Каледонией).Экс-защитник футбольной сборной РУз отметил, что новость о том, что сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира вызвала у него чувство гордости — и за футболистов, с которыми он играл в команде, и за республику.Он также отметил, что итальянский специалист Фабио Каннаваро, назначенный на пост главного тренера сборной Узбекистана, может привнести что-то новое в игру сборной на основе своего опыта.Виталий Денисов оценил шансы сборной республики на выход в плей‑офф.Тридцативосьмилетний Виталий Денисов провел 71 матчей за сборную Узбекистана и забил один гол.

