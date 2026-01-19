https://uz.sputniknews.ru/20260119/zadacha-minimum-dlya-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-54975215.html
Также экс- защитник футбольной сборной РУз отметил, что национальная команда должна использовать свои шансы, а Фабио Каннаваро может привнести что-то новое в игру сборной на основе своего опыта
2026-01-19T17:30+0500
2026-01-19T17:30+0500
2026-01-19T18:15+0500
спорт
футбол
сборная узбекистана
интервью
чемпионат мира
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Выход из группы на ЧМ-2026 — задача-минимум для сборной Узбекистана, заявил бывший футболист национальной команды Виталий Денисов в интервью "Матч ТВ". В Вашингтоне 5 декабря прошла жеребьевка чемпионата мира 2026 года, в турнире примут участие 48 команд. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на ЧМ, попала в группу К, где встретится с Португалией, Колумбией и победителем межконтинентального турнира плей‑офф (ДР Конго, Ямайкой или Новой Каледонией).Экс-защитник футбольной сборной РУз отметил, что новость о том, что сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира вызвала у него чувство гордости — и за футболистов, с которыми он играл в команде, и за республику.Он также отметил, что итальянский специалист Фабио Каннаваро, назначенный на пост главного тренера сборной Узбекистана, может привнести что-то новое в игру сборной на основе своего опыта.Виталий Денисов оценил шансы сборной республики на выход в плей‑офф.Тридцативосьмилетний Виталий Денисов провел 71 матчей за сборную Узбекистана и забил один гол.
Денисов: Выход из группы на ЧМ-2026 – задача-минимум для сборной Узбекистана по футболу
17:30 19.01.2026 (обновлено: 18:15 19.01.2026)
Также экс- защитник футбольной сборной РУз отметил, что национальная команда должна использовать свои шансы, а Фабио Каннаваро может привнести что-то новое в игру сборной на основе своего опыта.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Выход из группы на ЧМ-2026 — задача-минимум для сборной Узбекистана, заявил
бывший футболист национальной команды Виталий Денисов в интервью "Матч ТВ".
В Вашингтоне 5 декабря прошла жеребьевка чемпионата мира 2026 года, в турнире примут участие 48 команд. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на ЧМ, попала в группу К, где встретится с Португалией, Колумбией и победителем межконтинентального турнира плей‑офф (ДР Конго, Ямайкой или Новой Каледонией).
Экс-защитник футбольной сборной РУз отметил, что новость о том, что сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира вызвала у него чувство гордости — и за футболистов, с которыми он играл в команде, и за республику.
Он также отметил, что итальянский специалист Фабио Каннаваро, назначенный на пост главного тренера сборной Узбекистана, может привнести что-то новое в игру сборной на основе своего опыта.
Виталий Денисов оценил шансы сборной республики на выход в плей‑офф.
“Шансы есть всегда, надо только их использовать. В любом случае, легко не будет. Понятное дело, нет смысла говорить про Португалию и Колумбию — это хорошие и сильные сборные, и нам придется тяжело с ними. Надо использовать свои сильные стороны и дай Бог, чтобы все получилось. Конечно, мне хочется, чтобы моя сборная вышла из группы — выполнила задачу‑минимум”, — сказал он.
Тридцативосьмилетний Виталий Денисов провел 71 матчей за сборную Узбекистана и забил один гол.