Врач рассказала, какие люди наиболее чувствительны к магнитным бурям
Врач рассказала, какие люди наиболее чувствительны к магнитным бурям
Для людей из группы риска важно регулярно контролировать давление и пульс, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, а также следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Пенсионеры, дети, а также люди с гипертонией и аритмией могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь, рассказала РИА Новости и. о. заведующего отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.По словам специалиста, в это время у человека происходит изменение тонуса сосудов и уровня адреналина, что приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности. Сысоева добавила, что для людей из группы риска особенно важно поддерживать регулярный контроль давления и пульса, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, который стабилизирует нервную систему. Кроме того, необходимо следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь. Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдет до Земли днем 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Врач рассказала, какие люди наиболее чувствительны к магнитным бурям
Для людей из группы риска важно регулярно контролировать давление и пульс, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, а также следить за рационом питания, избегать кофеин и алкоголь.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Пенсионеры, дети, а также люди с гипертонией и аритмией могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь, рассказала РИА Новости
и. о. заведующего отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"Большинство здоровых людей практически не ощущают изменений во время магнитных бурь, однако у людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, а также у пожилых и детей реакция может быть выраженной: головная боль, слабость, усталость, раздражительность, нарушение сна", — сказала врач.
По словам специалиста, в это время у человека происходит изменение тонуса сосудов и уровня адреналина, что приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности.
Сысоева добавила, что для людей из группы риска особенно важно поддерживать регулярный контроль давления и пульса, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, который стабилизирует нервную систему. Кроме того, необходимо следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдет до Земли днем 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.