https://uz.sputniknews.ru/20260120/kakie-lyudi-naibolee-chuvstvitelny-magnitnye-buri-55004470.html

Врач рассказала, какие люди наиболее чувствительны к магнитным бурям

Врач рассказала, какие люди наиболее чувствительны к магнитным бурям

Sputnik Узбекистан

Для людей из группы риска важно регулярно контролировать давление и пульс, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, а также следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь.

2026-01-20T20:30+0500

2026-01-20T20:30+0500

2026-01-20T20:30+0500

врач

погода

здоровье

метеочувствительность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1b/46838913_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_d6432ff0b7f3030a1db6053ddf2addc3.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Пенсионеры, дети, а также люди с гипертонией и аритмией могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь, рассказала РИА Новости и. о. заведующего отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.По словам специалиста, в это время у человека происходит изменение тонуса сосудов и уровня адреналина, что приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности. Сысоева добавила, что для людей из группы риска особенно важно поддерживать регулярный контроль давления и пульса, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, который стабилизирует нервную систему. Кроме того, необходимо следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь. Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдет до Земли днем 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

магнитные бури врач здоровье давление пульс