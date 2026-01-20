https://uz.sputniknews.ru/20260120/lavrov-mnogie-politiki-jaleyut-chto-ne-otreagirovali-na-myunxenskuyu-rech-putina-55032857.html

Лавров: многие политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельсти МИД рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Многие западные политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Серей Лавров, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.Президент России произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.В ходе пресс-конференции по итогам деятельсти МИД Лавров рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.Главные заявления министра иностранных дел России:Об урегулировании на УкраинеКак отметил министр, второй раз европейцы могли поспособствовать урегулированию в феврале 2015 года при подписании Минских соглашений с участием Франции и Германии. В то же время, впоследствии европейцы заявили, что Минские соглашения нужны были, чтобы дать Украине время.Третий шанс был упущен перед началом СВО, когда страны Европы не поддержали российскую инициативу о заключении Договора о гарантиях безопасности между Россией и НАТО.О возможности диалога с ЕвропойО провалившейся изоляции РоссииО гренландском кризисеРоссия заинтересована в открытом и равноправном сотрудничестве в Арктике.О вторжении в ВенесуэлуО протестах в ИранеО необходимости создания палестинского государстваДля долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство, заявил Сергей Лавров в свете плана Вашингтона о формировании "Совета мира".Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Беларуси и Узбекистана.О "падении" ОБСЕОБСЕ упала ниже некуда, и непонятно, насколько возможна ее реанимация.Однако Москва продолжает в ней участвовать, чтобы взаимодействовать со странами, сохраняющими здравый смысл.При этом неясно, достанется ли этой евроатлантической структуре место в системе евразийской безопасности.Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году длилась более 3 часов.

