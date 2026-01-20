https://uz.sputniknews.ru/20260120/lavrov-mnogie-politiki-jaleyut-chto-ne-otreagirovali-na-myunxenskuyu-rech-putina-55032857.html
Лавров: многие политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь Путина
Лавров: многие политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь Путина
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельсти МИД рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.
2026-01-20T17:35+0500
2026-01-20T17:35+0500
2026-01-20T17:35+0500
сергей лавров
пресс-конференция
мид рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55009734_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_39c8aa9a238daf4ffe987e3e054ddaf3.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Многие западные политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Серей Лавров, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.Президент России произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.В ходе пресс-конференции по итогам деятельсти МИД Лавров рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.Главные заявления министра иностранных дел России:Об урегулировании на УкраинеКак отметил министр, второй раз европейцы могли поспособствовать урегулированию в феврале 2015 года при подписании Минских соглашений с участием Франции и Германии. В то же время, впоследствии европейцы заявили, что Минские соглашения нужны были, чтобы дать Украине время.Третий шанс был упущен перед началом СВО, когда страны Европы не поддержали российскую инициативу о заключении Договора о гарантиях безопасности между Россией и НАТО.О возможности диалога с ЕвропойО провалившейся изоляции РоссииО гренландском кризисеРоссия заинтересована в открытом и равноправном сотрудничестве в Арктике.О вторжении в ВенесуэлуО протестах в ИранеО необходимости создания палестинского государстваДля долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство, заявил Сергей Лавров в свете плана Вашингтона о формировании "Совета мира".Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Беларуси и Узбекистана.О "падении" ОБСЕОБСЕ упала ниже некуда, и непонятно, насколько возможна ее реанимация.Однако Москва продолжает в ней участвовать, чтобы взаимодействовать со странами, сохраняющими здравый смысл.При этом неясно, достанется ли этой евроатлантической структуре место в системе евразийской безопасности.Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году длилась более 3 часов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55009734_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_f90ad9767bfebfc409c96286a49fb9d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лавров мид пресс-конференция итоги года россия
лавров мид пресс-конференция итоги года россия
Лавров: многие политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельсти МИД рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Многие западные политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Серей Лавров, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.
Президент России произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику. На самом деле это не так. И Россия, как гласит наша новая современная внешнеполитическая концепция, страна-цивилизация, мы не будем отказываться от своих корней, мы не имеем на это права, мы чтим память предков и чтим те заветы, которые предки нам оставили", — заявил Лавров.
В ходе пресс-конференции по итогам деятельсти МИД Лавров рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.
Главные заявления министра иностранных дел России:
Об урегулировании на Украине
Москва выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
"Если посмотреть на историю этого кризиса начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022-го, нет недостатка в доброй воле со стороны России в том, что касается заключения политических договоренностей".
Предложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России.
"Предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим на той части Украины, которая будет так называться, они, конечно, абсолютно неприемлемы".
Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине.
"Мы видим, как буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить Соединенные штаты с этой позиции (урегулировать украинский конфликт с учетом решения первопричин конфликта – ред.) и пытаются опять навязать свои концепции, включая прежде всего 60-дневное, а то и вечное перемирие".
Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Россию.
"Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем.
Украина и на фронте, и в политическом плане находится сейчас в очень плохой ситуации.
"Понятно, что украинская сторона находится в очень плохой ситуации на линии фронта. Да и не на линии фронта - в политике, в политической жизни в Киеве коррупционные скандалы затмили многие другие процессы.
Нынешний киевский режим — нацистский, не надо об этом забывать.
Европа упустила все свои шансы урегулировать украинский кризис, начиная с 2014 года.
"Европа первый раз профукала, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой.
Как отметил министр, второй раз европейцы могли поспособствовать урегулированию в феврале 2015 года при подписании Минских соглашений с участием Франции и Германии. В то же время, впоследствии европейцы заявили, что Минские соглашения нужны были, чтобы дать Украине время.
Третий шанс был упущен перед началом СВО, когда страны Европы не поддержали российскую инициативу о заключении Договора о гарантиях безопасности между Россией и НАТО.
"Европа просмотрела свои возможности и в декабре 2021 года. А потом в апреле 2022, когда по предложению Украины были согласованы параметры урегулирования на переговорах в Стамбуле, Европа никоим образом не противодействовала (экс-премьеру Британии – ред.) Борису Джонсону, который запретил Зеленскому эти договоренности подписывать. Вот и все", — сказал Лавров.
О возможности диалога с Европой
Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России", — сказал Лавров.
С нынешними европейскими лидерами вряд ли получится договорится: они слишком глубоко загнали в себя ненависть к России. Но Москва все равно не отказывается от диалога.
"Здоровые силы все-таки проснулись, их голос уже слышен. И не только в Венгрии, Словакии, Чехии, но и в той же Германии, Франции. Есть силы, которые прежде всего заботятся о своих национальных интересах. <...> Вот тут (канцлер Германии) Фридрих Мерц сказал, что Россия — европейская страна, надо с ней разговаривать. Осенило!"
Европа является источником всех главных бед человечества и никак не может изменить этот менталитет.
"К огромному сожалению, Европа которая, в общем-то, является источником всех главных бед человечества, начиная с рабовладения, колониализма, развязывания двух мировых войн с колоссальным количеством жертв".
Москва выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Однако европейцы делают все, чтобы помешать стремлению к миру.
"Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа. <...> Если почитаете заявления европейских политиков, даже Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, Мерца, Стармера, Макрона, Рютте, они всерьез готовятся к войне против России. И этого не скрывают".
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности предусмотрены лишь для действующего киевского режима.
"Никто не говорит, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных, снятии запрета на использование русского во всех сферах жизни, на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет".
Из всех западных государств только Штаты готовы работать над устранением первопричин украинского конфликта.
"При Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали бы первопричины нынешнего кризиса".
О провалившейся изоляции России
"Пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней ни говорили недоброжелатели. Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей".
Москва будет отстаивать свои интересы и не позволит вольно обращаться с законными правами.
"Мы готовы работать со всеми, кто отвечает взаимностью и расположен к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа, без давления. И это всем хорошо известно".
Дискуссии вокруг Гренландии — последствия колониальной эпохи. Когда-то трудно было представить, что они приведут к вопросу о сохранении единства НАТО.
"Внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — очевидный пример, который у всех на устах. Трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока".
Россия исходит из того, что если западные страны хотят между собой разговаривать "по понятиям", это их выбор, это их право. А вот Москва будет вести диалог на основе принципов равноправия.
"Это их выбор, это их право".
Москва наблюдает за развитием событий, но не имеет к ним никакого отношения.
"Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватят Россия или Китай, нет таких подтверждений. <...> Я не сомневаюсь, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов".
Россия заинтересована в открытом и равноправном сотрудничестве в Арктике.
"Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета в отличие от некоторых европейцев, хотя на техническом уровне эти контакты сохраняются".
"Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с супругой. <...> Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности".
Россия обеспокоена попытками дестабилизировать ситуацию в Иране и заинтересована в разрядке напряженности.
"Особенно отмечу иранскую ситуацию, которую необходимо урегулировать на основе уважения права Тегерана на мирное использование ядерной энергии".
Москва, Тегеран и Тель-Авив обсуждали возможность договоренности о ненападении Израиля и Ирана друг на друга.
"Такие контакты были по инициативе наших собеседников и израильских, и иранских. <...> Мы всегда, когда к нам обращаются за помощью, готовы добрые услуги применить".
О необходимости создания палестинского государства
Для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство, заявил Сергей Лавров в свете плана Вашингтона о формировании "Совета мира".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Беларуси и Узбекистана.
"Мы также убеждены, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке необходимо наконец выполнить решение ООН о создании палестинского государства, и хочу подчеркнуть, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете нынешней нашумевшей инициативы президента Трампа о создании "Совета мира", — сказал Лавров.
ОБСЕ упала ниже некуда, и непонятно, насколько возможна ее реанимация.
"Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса, переродилась в инструмент, который Запад, пользуясь большинством, затачивает против России".
Однако Москва продолжает в ней участвовать, чтобы взаимодействовать со странами, сохраняющими здравый смысл.
"Мы будем поддерживать с ними контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя".
При этом неясно, достанется ли этой евроатлантической структуре место в системе евразийской безопасности.
"Евроатлантическая концепция обеспечения безопасности себя дискредитировала. Именно поэтому мы ведем речь о евразийской. <...> Когда-то все равно придется договариваться, как новым, крупным, либо национальным, либо региональным игрокам в составе интеграционных структур взаимодействовать. И на повестке дня сейчас <...> диалог о том, как эту многополярность упорядочить".
Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году длилась более 3 часов.