Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности МИД в 2025 году — видео

Глава внешнеполитического ведомства не только подводит итоги, но и обозначит важнейшие направления работы российских дипломатов на текущий год.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности МИД в 2025 году. Свои вопросы задали представители российской и зарубежной прессы.Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая традиционно модерирует мероприятие, в 2026 году на пресс-конференцию было зарегистрировано порядка 400 журналистов. Представители прессы, которые не смогли прийти в пресс-центр МИД, имели возможность посмотреть ее онлайн на сайте МИД России, а также в соцсетях. Синхронный перевод осуществлялся на английский, французский и испанский языки.Среди ожидаемых тем — положение дел в российско-американском диалоге, возобновившемся при администрации Дональда Трампа, положение дел вокруг Украины, ситуация с Венесуэлой, обстановка на Ближнем Востоке, ожидания от событий вокруг Гренландии, перспективы отношений России со странами глобального большинства, а также недружественными западными правительствами.

