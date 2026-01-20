https://uz.sputniknews.ru/20260120/russkoe-orujie-novyy-stratosfernyy-bpla-xischnik-55003109.html

Русское оружие: новый стратосферный БПЛА "Хищник"

Русское оружие: новый стратосферный БПЛА "Хищник"

Беспилотный "Хищник" с "монокрылом" – могущественный аппарат с искусственным интеллектом, предназначен для ведения стратегической разведки, 3D-сканирования пространства за тысячи километров от базы, и для контроля ближнего космоса.

В России разрабатывают многофункциональный стратосферный беспилотник для выполнения миссий на высотах до 15 км и на дальности до 12 000 км. Платформа "Хищника" эффективно послужит оборонным, научным и, возможно, коммерческим целям, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Основные характеристики дрона – малая заметность, вертикальный взлет и посадка, скорость – до 550 км/час, полезная нагрузка до 500 кг. Представитель компании-разработчика Владимир Табунов отметил, что локализация стратосферного беспилотника составляет 80 процентов, и к завершению проекта ее доведут до 100 процентов. Вскоре, в 2026 году будет представлена масштабированная модель "Хищника".Конструктивно сходные аппараты эффективно работают на поле боя, а новинки регулярно появляются на российских выставочных стендах. Самолетостроительная корпорация "МиГ" еще в 2007 году на авиасалоне МАКС показала созданный с применением технологии "стелс" ударный беспилотник "Скат". Первый полет тяжелого дрона "Охотник" состоялся в августе 2019-го. Разведывательно-ударный БПЛА "Орион-3" принят на вооружение в 2020 году (полезная нагрузка до 250 кг, время в воздухе – 24 часа).Интенсивно развиваются проекты БПЛА вертикального взлета и посадки. На выставке HeliRussia-2024 в Москве представлен дрон "Горизонт-Аэро", а на форуме "Армия-2024" – тяжелый беспилотник С-76 грузоподъемностью до 300 кг. Как правило, это полноценные летные образцы. Российская СВО значительно ускорила циклы разработки, испытаний и производства новейших разведывательных и ударных дронов, интеграцию элементов ИИ. На общем технологическом фоне беспилотный "Хищник" выделяется впечатляющей полезной (боевой) нагрузкой, совмещенными функциями аэроразведки, спутниковых и наземных систем, стратегической дальностью. Дрон способен долететь от Петропавловска-Камчатского до американского штата Монтана, и вернуться обратно.Современное поле боя ежесуточно требует огромного количества беспилотников разного предназначения. Для понимания порядка цифр, в ходе СВО российские войска уничтожили более 109 900 дронов ВСУ. С другой стороны, российская "оборонка" близка к уровню производства 1000 дронов в день, что вызывает серьезное беспокойство киевских марионеток и их хозяев в странах НАТО.Критерий истины – АрктикаКачество и эффективность важнее количества. В отличие от "культовых" американских беспилотников MQ-9 Reaper, созданных для борьбы с повстанцами "третьего мира" (без средств ПВО), российские разведывательные и ударные дроны предназначены для масштабных военных конфликтов с технологически развитым противником. И доказывают технологическое совершенство (превосходство) в зоне СВО."Хищник" усилит российский флот тяжелых стратегических аппаратов. Такие дроны способны вести разведку и передавать данные на удалении в тысячи километров от своих баз. Могут обеспечивать боевую работу спецподразделений в глубоком тылу противника, служить ретрансляторами спутниковой информации. Полтонны полезной нагрузки позволяют разместить на борту средства РЭБ и ударное ракетное вооружение.Американский журнал Military Watch заметил: новый "Хищник" меняет правила, и станет опорой российских "операций в Арктике". Где "продолжается стремительное развертывание сил НАТО в направлении российских границ". Издание сравнивает БПЛА с пилотируемым самолетом разведчиком МиГ-25Р, отмечает "существенную разницу в философии проектирования", а также "исключительно большую дальность полета "Хищника". Арктический акцент MW неслучаен.Обновленные арктические стратегии и разведывательный потенциал стран НАТО направлены против России. На Западе оборонительную политику РФ и защита национального суверенитета в Арктике трактуют как главную угрозу региональной стабильности и безопасности. Под предлогом "защиты от угроз со стороны России и Китая" ускоряется милитаризация Арктики. И "гренландский выбор" президента США Дональда Трампа – выверенная стратегия, маниакальная подготовка к будущему военному столкновению в борьбе за ресурсы Арктики.Поэтому интересным будет практическое сравнение "Хищника" с американским аналогом Global Hawk – в высоких широтах. Пентагон более десяти лет активно использовал БПЛА RQ-4 Global Hawk в жарких странах – Афганистане, Ираке, Ливии. Эти аппараты с 2016 года вели разведку близ полуострова Крым и линии разграничения в Донбассе (с разрешения украинских властей). Время безнаказанных полетов RQ-4 закончилось. Небо над Украиной контролируют российские дроны. Прокси-война США и НАТО с Россией практически проиграна. Главный агрессор вынужден заниматься "каннибализмом" в Западной Европе.Американский журнал The National Interest 18 января констатировал: "Россию невозможно победить или изменить в угоду западным интересам. Единственный работающий вариант – сосуществование на основе диалога". И лучше поздно – сегодня, чем никогда, после Третьей мировой.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

