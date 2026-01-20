https://uz.sputniknews.ru/20260120/sportsmen-uzbekistan-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord-v-stendovoy-strelbe-55008932.html

Спортсмен из Узбекистана установил новый мировой рекорд в стендовой стрельбе на ЧА в Дохе

Спортсмен из Узбекистана установил новый мировой рекорд в стендовой стрельбе на ЧА в Дохе

Сборная Узбекистана по стендовой стрельбе завоевала 3 награады на чемпионате Азии, проходившем в Дохе.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Новый мировой рекорд в стендовой стрельбе установил спортсмен из Узбекистана на соревнованиях, проходивших в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Сборная Узбекистана по стендовой стрельбе успешно завершила свое выступление на чемпионате Азии, проходившем в Дохе, завоевав 3 медали.Обладателем золота в дисциплине "трап" стал юниор Охунжон Абдукодиров, обновивший мировой рекорд. Серебряную награду в этой же дисциплине среди юниоров завоевала Ярослава Эштаева. В командных соревнованиях среди юниоров бронзовые медали в дисциплине "трап" достались Охунжону Абдукодирову, Азамату Каюмову и Шохруху Садирову.Соревнования континентального первенства, которые продлятся до 22 января, собрали 196 спортсменов из 17 стран.

