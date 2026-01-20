https://uz.sputniknews.ru/20260120/svo-vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-55010332.html

СВО: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения украинских боевиков, по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Российские военные ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 1 240 военнослужащих, 254 беспилотных летательных аппарата, 1 боевую машину реактивных систем залпового огня, 17 танков и других боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, 993 единицы военной автомобильной техники.

