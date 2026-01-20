https://uz.sputniknews.ru/20260120/svo-vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-55010332.html
СВО: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
СВО: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения украинских боевиков, по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
2026-01-20T15:24+0500
2026-01-20T15:24+0500
2026-01-20T16:03+0500
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Российские военные ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 1 240 военнослужащих, 254 беспилотных летательных аппарата, 1 боевую машину реактивных систем залпового огня, 17 танков и других боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, 993 единицы военной автомобильной техники.
15:24 20.01.2026 (обновлено: 16:03 20.01.2026)
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения украинских боевиков, по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Российские военные ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков. Об этом сообщает
Министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
В военном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 1 240 военнослужащих, 254 беспилотных летательных аппарата, 1 боевую машину реактивных систем залпового огня, 17 танков и других боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, 993 единицы военной автомобильной техники.