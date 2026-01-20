https://uz.sputniknews.ru/20260120/top-5-stran-kuda-bolshe-vsego-uzbekistan-eksportiroval-shokolad-55050725.html
Страны-лидеры по импорту шоколада из Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Почти половину шоколадных изделий из Узбекистана закупают Азербайджан, Монголия и Казахстан.
2026-01-20T18:36+0500
2026-01-20T18:36+0500
2026-01-20T18:36+0500
шоколад
инфографика
экспорт
мультимедиа
торговля
национальный комитет по статистике
россия
По данным Национального комитета по статистике, в январе–ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал шоколадные изделия в 24 зарубежные страны на сумму $8,7 млн. Общий объем поставок составил 3,3 тыс. тонн.Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 753 тонны или на 29,9 %.Больше всего шоколадных изделий в указанный период Узбекистан поставлял в Азербайджан, Монголию и Казахстан. Также в пятерку стран-импортеров узбекистанского шоколада вошли Россия и Кыргызстан. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Страны-лидеры по импорту шоколада из Узбекистана — инфографика
