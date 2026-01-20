https://uz.sputniknews.ru/20260120/uzbekistan-id-karta-elektronnaya-tsifrovaya-podpis-55003695.html

В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью

В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана подписал постановление, направленное на улучшение деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации.

2026-01-20T11:40+0500

2026-01-20T11:40+0500

2026-01-20T11:49+0500

узбекистан

цифровизация

трудовая миграция

иностранные граждане

виза

id-карта

электронная подпись

мвд узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55004711_16:0:1520:846_1920x0_80_0_0_f39830177a731a1e51aef88c29df7a76.png

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С 1 февраля этого года в Узбекистане при первичном оформлении гражданам ID-карты в ее чип будет вноситься сертификат электронной цифровой подписи. Кроме того, граждане будут автоматически регистрироваться в Единой информационной системе идентификации пользователей системы "Электронное правительство".Соответствующие предложения МВД, Минцифры, Налогового комитета и министерства занятости и сокращения бедности одобрены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации".Какие дополнительные меры содержит документ:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

постановление миграция документы цифровизация id-карта