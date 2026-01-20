Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260120/uzbekistan-id-karta-elektronnaya-tsifrovaya-podpis-55003695.html
В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью
В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана подписал постановление, направленное на улучшение деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации.
2026-01-20T11:40+0500
2026-01-20T11:49+0500
узбекистан
цифровизация
трудовая миграция
иностранные граждане
виза
id-карта
электронная подпись
мвд узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55004711_16:0:1520:846_1920x0_80_0_0_f39830177a731a1e51aef88c29df7a76.png
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С 1 февраля этого года в Узбекистане при первичном оформлении гражданам ID-карты в ее чип будет вноситься сертификат электронной цифровой подписи. Кроме того, граждане будут автоматически регистрироваться в Единой информационной системе идентификации пользователей системы "Электронное правительство".Соответствующие предложения МВД, Минцифры, Налогового комитета и министерства занятости и сокращения бедности одобрены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации".Какие дополнительные меры содержит документ:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55004711_204:0:1332:846_1920x0_80_0_0_6085bdc70b4e6057ee6fbb2f9f1bfe46.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
постановление миграция документы цифровизация id-карта
постановление миграция документы цифровизация id-карта

В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью

11:40 20.01.2026 (обновлено: 11:49 20.01.2026)
© Sputnik / Сгенерировано ИИВ Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью
В Узбекистане ID-карты начнут выдавать с электронной цифровой подписью - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Подписаться
Президент Узбекистана подписал постановление, направленное на улучшение деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С 1 февраля этого года в Узбекистане при первичном оформлении гражданам ID-карты в ее чип будет вноситься сертификат электронной цифровой подписи. Кроме того, граждане будут автоматически регистрироваться в Единой информационной системе идентификации пользователей системы "Электронное правительство".
Соответствующие предложения МВД, Минцифры, Налогового комитета и министерства занятости и сокращения бедности одобрены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере миграции и персонализации путем ее цифровизации".
Какие дополнительные меры содержит документ:
с 1 мая 2026 года Департаменту миграции и персонализации при МВД и его территориальным управлениям дадут право на продление один раз на срок до 30 дней срока действия электронной визы иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в Узбекистан на основании электронной въездной визы;
Департаменту и его территориальным управлениям предоставят полномочия оформления иностранным гражданам подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана;
руководителям территориальных органов внутренних дел предоставят право на введение дополнительных аттестованных штатных единиц в структуру подразделения миграции в целях продления срока действия виз, регистрации по месту пребывания иностранных граждан в учреждениях, в которых они обучаются, либо на предприятиях и в организациях, в которых они осуществляют трудовую деятельность, на договорной основе за счет средств предприятий и организаций;
с 1 сентября 2026 года будет внедрен композитный порядок регистрации студентов по месту проживания одновременно с заключением договора по их размещению в студенческом общежитии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0