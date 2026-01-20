https://uz.sputniknews.ru/20260120/uzbekistan-ogranichili-rabotu-metanovyx-zapravok-prichina-55006410.html

В Узбекистане в связи с похолоданием ограничили работу метановых заправок

Из-за похолодания в регионах республики снижается давление в магистральных газопроводах.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане из-за похолодания временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (метановые заправки). Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.По данным пресс-службы, с понижением температуры воздуха спрос на природный газ увеличился, и это привело к снижению давления в газопроводах в некоторых регионах республики.В Минэнерго подчеркнули, что первоочередное внимание уделяется обеспечению природным газом населения, медицинских и образовательных учреждений, а также общественного транспорта.В ведомстве заверили, что эти меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение стабильного газоснабжения населения в холодные дни. Со стабилизацией ситуации ограничения будут сняты.Ранее в Минэнерго отмечали, что в период холодной погоды ожидается рост потребления энергетических ресурсов.

