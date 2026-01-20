https://uz.sputniknews.ru/20260120/uzbekistan-ogranichili-rabotu-metanovyx-zapravok-prichina-55006410.html
В Узбекистане в связи с похолоданием ограничили работу метановых заправок
В Узбекистане в связи с похолоданием ограничили работу метановых заправок
Sputnik Узбекистан
Из-за похолодания в регионах республики снижается давление в магистральных газопроводах.
2026-01-20T14:04+0500
2026-01-20T14:04+0500
2026-01-20T16:08+0500
автозаправка
узбекистан
заправка
газ
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0b/41489071_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_b1648dd4e77f41858d8f0cde39148077.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане из-за похолодания временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (метановые заправки). Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.По данным пресс-службы, с понижением температуры воздуха спрос на природный газ увеличился, и это привело к снижению давления в газопроводах в некоторых регионах республики.В Минэнерго подчеркнули, что первоочередное внимание уделяется обеспечению природным газом населения, медицинских и образовательных учреждений, а также общественного транспорта.В ведомстве заверили, что эти меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение стабильного газоснабжения населения в холодные дни. Со стабилизацией ситуации ограничения будут сняты.Ранее в Минэнерго отмечали, что в период холодной погоды ожидается рост потребления энергетических ресурсов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0b/41489071_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c6be78be29267a12751f7cea8a02edcb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
заправка ограничение работы похолодание газ
заправка ограничение работы похолодание газ
В Узбекистане в связи с похолоданием ограничили работу метановых заправок
14:04 20.01.2026 (обновлено: 16:08 20.01.2026)
Из-за похолодания в регионах республики снижается давление в магистральных газопроводах.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане из-за похолодания временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (метановые заправки). Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
По данным пресс-службы, с понижением температуры воздуха спрос на природный газ увеличился, и это привело к снижению давления в газопроводах в некоторых регионах республики.
В Минэнерго подчеркнули, что первоочередное внимание уделяется обеспечению природным газом населения, медицинских и образовательных учреждений, а также общественного транспорта.
"Из-за резкого похолодания и роста спроса на природный газ в отдельных районах наблюдается снижение давления газа в трубопроводах. Приоритетной задачей является первоочередное обеспечение природным газом жилых домов, медицинских и образовательных учреждений. В связи с этим временно ограничена деятельность автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (метановых заправок)", — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве заверили, что эти меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение стабильного газоснабжения населения в холодные дни. Со стабилизацией ситуации ограничения будут сняты.
"В то же время газоснабжение объектов социальной сферы, а также общественного транспорта, обеспечивающих потребности населения, будет осуществляться без ограничений и в стабильном режиме", — подчеркнули в Минэнерго.
Ранее в Минэнерго отмечали, что в период холодной погоды ожидается рост потребления энергетических ресурсов.