https://uz.sputniknews.ru/20260121/delegatsiya-uzbekistana-vstretilas-s-prezidentom-turtsii-55069236.html

Делегация Узбекистана во главе с Бахтиёром Саидовым встретилась с президентом Турции

Делегация Узбекистана во главе с Бахтиёром Саидовым встретилась с президентом Турции

Sputnik Узбекистан

Делегация республики посетила Анкару для участия в 4-м заседании Совместной группы стратегического планирования

2026-01-21T09:45+0500

2026-01-21T09:45+0500

2026-01-21T10:05+0500

политика

делегация

узбекистан

бахтиер саидов

встреча

турция

анкара

реджеп тайип эрдоган

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55068748_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_2b8e851262207640ca6c652b648dbce8.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым в ходе визита в Турцию встретилась с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники "подчеркнули, что двусторонние отношения между странами демонстрируют очень позитивную динамику, создавая наиболее благоприятные условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества". Делегация республики посетила Анкару для участия в 4-м заседании Совместной группы стратегического планирования, на котором сопредседательствовали Бахтиёр Саидов и его турецкий коллега Хакан Фидан. Стороны выразили удовлетворение результатами заседания механизма "4+4", прошедшего с участием министров иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также руководителей разведывательных служб Узбекистана и Турции, и отметили важность реализации обновленного Плана действий, подписанного в ходе встречи. Заседание Совместной группы стратегического планирования стало эффективной площадкой для обсуждения подготовки к 4-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под сопредседательством президентов Узбекистана и Турции, которое также планируют провести в Анкаре.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

встреча делегация узбекистана бахтиёр саидов президент турция анкара