ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым в ходе визита в Турцию встретилась с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники "подчеркнули, что двусторонние отношения между странами демонстрируют очень позитивную динамику, создавая наиболее благоприятные условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества". Делегация республики посетила Анкару для участия в 4-м заседании Совместной группы стратегического планирования, на котором сопредседательствовали Бахтиёр Саидов и его турецкий коллега Хакан Фидан. Стороны выразили удовлетворение результатами заседания механизма "4+4", прошедшего с участием министров иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также руководителей разведывательных служб Узбекистана и Турции, и отметили важность реализации обновленного Плана действий, подписанного в ходе встречи. Заседание Совместной группы стратегического планирования стало эффективной площадкой для обсуждения подготовки к 4-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под сопредседательством президентов Узбекистана и Турции, которое также планируют провести в Анкаре.
Делегация Узбекистана во главе с Бахтиёром Саидовым встретилась с президентом Турции
09:45 21.01.2026 (обновлено: 10:05 21.01.2026)
Делегация республики посетила Анкару для участия в 4-м заседании Совместной группы стратегического планирования.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik
. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым в ходе визита в Турцию встретилась с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава МИД РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
Собеседники "подчеркнули, что двусторонние отношения между странами демонстрируют очень позитивную динамику, создавая наиболее благоприятные условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества".
Делегация республики посетила Анкару для участия в 4-м заседании
Совместной группы стратегического планирования, на котором сопредседательствовали Бахтиёр Саидов и его турецкий коллега Хакан Фидан.
Стороны выразили удовлетворение результатами заседания механизма "4+4", прошедшего с участием министров иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также руководителей разведывательных служб Узбекистана и Турции, и отметили важность реализации обновленного Плана действий, подписанного в ходе встречи.
Заседание Совместной группы стратегического планирования стало эффективной площадкой для обсуждения подготовки к 4-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под сопредседательством президентов Узбекистана и Турции, которое также планируют провести в Анкаре.