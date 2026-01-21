https://uz.sputniknews.ru/20260121/dinamika-proizvodstva-benzina-i-dizelya-uzbekistan-55114334.html

Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

За 2025 год в республике произвели 1 200,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 1 158,1 тыс. тонн дизельного топлива

Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–декабре 2025 года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократилось на 6,7% и составило немногим более 1,2 тыс. тонн против 1 286,8 тыс. тонн. При этом увеличился выпуск дизтоплива. В прошлом году его в стране произвели 1, 158 тыс. тонн, что на 18,6% больше, чем в аналогичный период годом ранее, когда этот показатель составлял 976,3 тыс. тонн.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

