Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
15:35 21.01.2026 (обновлено: 17:03 21.01.2026)
За 2025 год в республике произвели 1 200,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 1 158,1 тыс. тонн дизельного топлива.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–декабре 2025 года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократилось на 6,7% и составило немногим более 1,2 тыс. тонн против 1 286,8 тыс. тонн.
При этом увеличился выпуск дизтоплива. В прошлом году его в стране произвели 1, 158 тыс. тонн, что на 18,6% больше, чем в аналогичный период годом ранее, когда этот показатель составлял 976,3 тыс. тонн.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.