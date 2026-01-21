https://uz.sputniknews.ru/20260121/kak-izmenilos-kolichestvo-nalichnyx-deneg-v-obraschenii-v-uzbekistane-za-5-let-55097248.html

Как изменилось количество наличных денег в обращении в Узбекистане за 5 лет

Как правило, объем наличных денег в обращении имеет тенденцию увеличиваться по мере роста экономики, поскольку они должны обслуживать возрастающий объем экономических сделок

За последние пять лет в Узбекистане заметно выросло количество наличных денег в обращении.По данным Центробанка республики, если в 2022 году их было 28,6 трлн сумов, то к 2025 году эта сумма почти достигла 68,5 трлн.Рост количества наличных денег в обращении наиболее заметен, если сравнивать между собой соответствующие показатели 2022 и 2023 годов, а также 2025-го и 2026-го.При этом с развитием и распространением банковских услуг, в том числе безналичных расчетов и технологий быстрых платежей, а также в результате мер по сокращению теневой экономики в долгосрочной перспективе ожидают снижение наличных денег в обращении.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.

