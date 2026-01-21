https://uz.sputniknews.ru/20260121/putin-i-uitkoff-vstretyatsya-v-chetverg-55119600.html
Путин и Уиткофф встретятся в четверг — Кремль подтвердил
Американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта
2026-01-21T16:47+0500
2026-01-21T16:47+0500
2026-01-21T17:02+0500
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг. Об этом РБК сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Уиткофф ранее заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным.В беседе с Bloomberg спецпосланник президента США рассказал, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине.Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.Напомним, что в предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть плана Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Вашингтон разделил 27 пунктов изначального проекта на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.Через несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой России передали через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.В конце декабря американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Президент США рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95% вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.
Путин и Уиткофф встретятся в четверг — Кремль подтвердил
16:47 21.01.2026 (обновлено: 17:02 21.01.2026)
Американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг. Об этом РБК сообщил
официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента", — подтвердил он.
Уиткофф ранее заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным.
В беседе с Bloomberg спецпосланник президента США рассказал, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине.
Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
Напомним, что в предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть плана Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Вашингтон разделил 27 пунктов изначального проекта на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Через несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой России передали через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Президент США рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95% вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.