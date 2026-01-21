https://uz.sputniknews.ru/20260121/putin-i-uitkoff-vstretyatsya-v-chetverg-55119600.html

Путин и Уиткофф встретятся в четверг — Кремль подтвердил

Путин и Уиткофф встретятся в четверг — Кремль подтвердил

Sputnik Узбекистан

Американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта

2026-01-21T16:47+0500

2026-01-21T16:47+0500

2026-01-21T17:02+0500

в мире

сша

россия

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1a/49052778_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_93c7aebd5bd419444237a7a47cfe844b.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на четверг. Об этом РБК сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Уиткофф ранее заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным.В беседе с Bloomberg спецпосланник президента США рассказал, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине.Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.Напомним, что в предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть плана Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Вашингтон разделил 27 пунктов изначального проекта на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.Через несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой России передали через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.В конце декабря американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Президент США рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95% вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

встреча владимир путин стив уиткофф украина киев безопасность кремль дмитрий песков