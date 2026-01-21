Рост ВВП Узбекистана — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20260121/rost-vvp-uzbekistan-55116532.html
По итогам 2025 года рост экономики республики ускорился до максимума последних нескольких лет
В 2025 году рост валового внутреннего продукта Узбекистана составил 7,7%, следует из данных Нацкомстата.
По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 1%, а экономический рост достиг максимума с 2021 года.
Напомним, что согласно закону, вступившему в силу 1 января, в 2026 году рост валового внутреннего продукта Узбекистана прогнозируется на уровне 6,6% — до $160 млрд, в 2027-2028 годы — на 6,8% и 6,9% соответственно.
В номинальном выражении объем ВВП должен вырасти до 1 976 трлн сумов в 2026 году, а к 2028 году достичь 2 576 трлн сумов.
По прогнозам Всемирного банка, Узбекистан в 2026 году войдет в топ-3 самых быстрорастущих развивающихся экономик Европы и ЦА.
В тройку также войдут Кыргызстан и Таджикистан.
Несмотря на прогнозируемое замедление роста ВВП во всех трех республиках в 2026 году, более высокие мировые цены на золото, как ожидается, поддержат экономическую активность в этих странах.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.