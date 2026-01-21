https://uz.sputniknews.ru/20260121/stalevary-soyuza-poluchat-ostrodefitsitnoe-syre-55089178.html
ЕЭК: сталевары Союза получат остродефицитное сырье
Нулевая пошлина на ввоз феррониобия по 29 февраля 2028 года включительно поддержит металлургическую отрасль Союза
2026-01-21
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении феррониобия в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.Эксперт пояснил, что феррониобий в разы улучшает свойства сталей.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования. В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК, с 20 декабря 2023 года по 31 декабря 2025-го на феррониобий уже действовала временная ставка ввозной пошлины 0%.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении феррониобия в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Указанный ферросплав широко используется при производстве высококачественных сталей специального назначения и является остродефицитным сырьем. Одобренная мера таможенно-тарифного регулирования позволит снизить имеющийся дефицит сырья на внутреннем рынке, повысив конкурентоспособность отечественной продукции и увеличив загрузку мощностей производителей металлопроката в Евразийском экономическом союзе", — подчеркнул директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Эксперт пояснил, что феррониобий в разы улучшает свойства сталей.
"Феррониобий способствует увеличению пластичности и коррозионной стойкости при добавлении к жаропрочным и нержавеющим сталям. А его введение в конструкционные стали улучшает свариваемость, усиливает прочность и также повышает пластичность", — сказал Казарян.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования. В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК, с 20 декабря 2023 года по 31 декабря 2025-го на феррониобий уже действовала временная ставка ввозной пошлины 0%.