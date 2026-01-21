https://uz.sputniknews.ru/20260121/stalevary-soyuza-poluchat-ostrodefitsitnoe-syre-55089178.html

ЕЭК: сталевары Союза получат остродефицитное сырье

ЕЭК: сталевары Союза получат остродефицитное сырье

Sputnik Узбекистан

Нулевая пошлина на ввоз феррониобия по 29 февраля 2028 года включительно поддержит металлургическую отрасль Союза

2026-01-21T16:10+0500

2026-01-21T16:10+0500

2026-01-21T16:24+0500

еаэс и узбекистан

еэк

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

пошлина

металлургия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/569/81/5698183_0:55:3076:1785_1920x0_80_0_0_f7f23af948ad394610ae25bb5fdfaefb.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении феррониобия в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.Эксперт пояснил, что феррониобий в разы улучшает свойства сталей.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования. В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК, с 20 декабря 2023 года по 31 декабря 2025-го на феррониобий уже действовала временная ставка ввозной пошлины 0%.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс товары пошлины