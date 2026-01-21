https://uz.sputniknews.ru/20260121/sudbu-grenlandii-opredelyaet-amerikanskiy-spg-a-ne-nato-55069788.html

Судьбу Гренландии определяет американский СПГ, а не НАТО

Природные ресурсы Арктики – пропуск в будущее уже сегодня. Гренландия экономически необходима Соединенным Штатам для развития и процветания, она не может оставаться полузабытой "кубышкой" Европы.

Американский "мир через силу" не всегда работает против аборигенов Азии и Африки. Огромный ресурсный потенциал Гренландии заставляет Трампа заниматься "каннибализмом" в Европе, сокрушая основы и принципы НАТО.Американский президент Дональд Трамп 19 января заявил: "Мир не будет в безопасности, если мы не установим полный и абсолютный контроль над Гренландией". И еще: "Нам это необходимо. Это должно быть сделано… Дания – замечательные люди, и я знаю, что их лидеры тоже очень достойные, но они туда даже не ездят. Тот факт, что чей-то корабль побывал там 500 лет назад, а потом ушел, вовсе не означает права собственности на эту территорию".Твердое намерение президента США присоединить Гренландию – крупнейший в мире остров (2,2 млн кв. км) и автономную территорию в составе Дании (ЕС и НАТО) – полностью развеяло иллюзии европейцев о равноправных союзных отношениях с американцами. Одновременно рухнули надежды киевских марионеток Вашингтона на бесконечную военную помощь НАТО в конфликте с Россией. Трамп не намерен встречаться с Зеленским в Давосе 21 января.После жестких заявлений американского президента о присоединении Гренландии правительство Дании направило на стратегически важный, богатый полезными ископаемыми остров начальника штаба национальной армии Петера Бойсена и "значительное количество войск" – 118 бойцов. После этого датский контингент в Гренландии превысил 300 "спартанцев". Полнокровный батальон отрабатывает тактику обороны. Копенгаген не намерен продавать остров. Европа возмущена новыми "правилами" миропорядка.Отдельные страны Североатлантического альянса (Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Великобритания) имитировали усиление Гренландии воинским "контингентом" общей численностью 37 человек. На острове состоялись символические антиамериканские маневры "Арктическая выносливость". При этом дерзкие лидеры Евросоюза еще надеются смягчить арктическую позицию Трампа на встрече в Давосе 21 января.Возмущенный Трамп 17 января объявил вышеупомянутым семи странам и Дании "встречные" 10-процентные пошлины (вводятся с 1 февраля), которые могут стать 25-процентными, если до 1 июня "восставшие" европейские вассалы США не образумятся.Германия намерена увеличить плату за аренду американских военных баз на своей территории. "Дойче Банк" пугает Трампа "сбросом" Европой американских акций и облигаций. Однако, инструментов давления на Европу у США неизмеримо больше. После уничтожения "Северных потоков" с недорогим сибирским газом европейцы попали в жесткую зависимость от американского СПГ. В случае обострения гренландского конфликта, Трамп может значительно поднять цены на газ или прекратить поставки в ЕС. Итогом многолетней антироссийской истерии и агрессии европейских стран стала утрата экономического и политического суверенитета.Арктические "повстанцы" обреченыТрамп проверяет пределы возможного для США в Арктике, совершенно пренебрегая интересами европейских союзников по НАТО. Практически ничем не рискуя. В Гренландии расположены шесть немноголюдных военных баз Дании и космическая база Пентагона. Ограниченные боевые действия возможны, однако война внутри НАТО началась с подрыва "Северных потоков", еще в сентябре 2022 года. В столкновении с американским спецназом "боевые лемминги" Западной Европы долго не продержатся. Необходимо учитывать логистику: Гренландия удалена от Копенгагена и Парижа более чем на 3000 км, территория США находится ближе – 2000 км.Для установления американского контроля над Гренландией ресурсы Пентагона могут и не потребоваться. Поэтому гипотетический сценарий Северного командования НАТО – "военный конфликт с участием США и России против Европы" – выглядит совершенно фантастическим. Москва придерживается иных правил международной жизни, принципа равной и неделимой безопасности. Россия дистанцируется от гренландской "Санта-Барбары". Если ужасный "конец НАТО" предопределен, это проблема Запада.Американские конгрессмены стратегию Трампа поддерживают, хотя и выступают за мирное вхождение Гренландии в состав США. Кроме выгодного стратегического положения (арктической логистики), территория острова и прибрежный шельф богаты золотом, редкоземельными металлами и углеводородами. Ледники содержат около 10 процентов мировых запасов пресной воды. Население Гренландии – 57 тысяч человек, преимущественно эскимосы. Все местные жители – граждане Евросоюза. Полагаю, они вряд ли станут долго протестовать против щедрой финансовой помощи (до 100 тысяч долларов каждому) и гражданства США.Собственно, вопрос "быть или не быть" неуместен. Можно прогнозировать лишь сроки реализации стратегического замысла Дональда Трампа. Напомню, еще в 2019 году американская администрация рассматривала возможность покупки Гренландии у Дании. И в январе 2025-го Трамп не исключал использования американских вооруженных сил для установления контроля над островом, потому что США это необходимо – для "экономической безопасности".Побочный эффект арктического кризиса – ускоренный выход украинской проблематики на обочину европейской истории – заслуженная "награда" потомкам Мазепы и Бандеры, недобитым предателям российского народа.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

