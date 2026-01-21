https://uz.sputniknews.ru/20260121/uchastniki-svo-poluchili-ot-narodnogo-fronta-bolee-5-tysyach-dronov-55125064.html

Участники СВО получили от Народного фронта более 5 тысяч дронов

Участники СВО получили от Народного фронта более 5 тысяч дронов

Sputnik Узбекистан

Речь идет о дронах квадрокоптерного типа, беспилотниках на оптоволокне и БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5". Общая стоимость техники составила 1 млрд российских рублей

2026-01-21T17:30+0500

2026-01-21T17:30+0500

2026-01-21T17:55+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

в мире

россия

вооружение

безопасность

беспилотник

минпромторг

дрон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38219462_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_58e0b0baff1ad396b4153501cd95ba66.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Народный фронт передал военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, более 5 тыс. дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.Закупку провели при участии Минпромторга РФ. Общая стоимость техники составила 1 млрд российских рублей. Ее отправили в подразделения, которые работают в наиболее горячих точках фронта.В пресс-службе Народного фронта уточнили, что военным передали дроны квадрокоптерного типа, беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5". Последние позволяют вести разведку в глубину до 50 километров и оснащены камерами дневного и ночного видения, а также тепловизорами.Для системной организации таких поставок создали специальный инструмент.С 2022 года Народный фронт помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов:систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей;собирает пожертвования граждан;закупает дефицитные на передовой товары;предоставляет складские помещения;оказывает информационную поддержку; организует логистические цепочки;помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво народный фронт отправка дроны