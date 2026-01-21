Участники СВО получили от Народного фронта более 5 тысяч дронов
17:30 21.01.2026 (обновлено: 17:55 21.01.2026)
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО.
Речь идет о дронах квадрокоптерного типа, беспилотниках на оптоволокне и БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5". Общая стоимость техники составила 1 млрд российских рублей.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Народный фронт передал военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, более 5 тыс. дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.
Закупку провели при участии Минпромторга РФ. Общая стоимость техники составила 1 млрд российских рублей. Ее отправили в подразделения, которые работают в наиболее горячих точках фронта.
"Масштабная партия дронов, закупленных при поддержке Минпромторга России, была передана Народным фронтом сразу нескольким воинским подразделениям, сражающимся на самых горячих участках по всей линии боевого соприкосновения. Свыше 5 тысяч единиц техники за 1 миллиард рублей", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного фронта уточнили, что военным передали дроны квадрокоптерного типа, беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа "Альбатрос М5". Последние позволяют вести разведку в глубину до 50 километров и оснащены камерами дневного и ночного видения, а также тепловизорами.
Для системной организации таких поставок создали специальный инструмент.
"Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС, разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров. Благодаря данному инструменту в 2025 году для нужд СВО в военные части было передано более 5 тысяч БПЛА", — сказал начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники Минпромторга РФ Алексей Сердюк.
С 2022 года Народный фронт помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов:
систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей;
собирает пожертвования граждан;
закупает дефицитные на передовой товары;
предоставляет складские помещения;
оказывает информационную поддержку;
организует логистические цепочки;
помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок.