https://uz.sputniknews.ru/20260121/uzbekistan-rossiya-podgotovka-kadry-atomnaya-energetika-55115271.html

Узбекистан — Россия: как готовят кадры для атомной энергетики

Узбекистан — Россия: как готовят кадры для атомной энергетики

Sputnik Узбекистан

Общие научные корни и схожие подходы к развитию образования стали прочной основой для расширения сотрудничества. Работу по подготовке кадров ведут системно

2026-01-21T18:35+0500

2026-01-21T18:35+0500

2026-01-21T18:35+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

sputnik

узбекистан

пресс-центр

ташкент

москва

россия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55115456_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_c6ec9656c12484eebc749fdae3b7c03d.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва, посвященный сотрудничеству Узбекистана и России в подготовке кадров для атомной энергетики.Одной из главных новостей стало заявление вице-президента НИЦ "Курчатовский институт" Александра Благова: в Узбекистане откроется филиал Курчатовского института. Он будет работать на базе Института ядерной физики Академии наук республики, а в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ появятся лаборатории Курчатовского института.По словам Благова, общие научные корни и схожие подходы к развитию образования стали прочной основой для расширения сотрудничества. В ближайшее время стороны также планируют разработать стратегию научно-технического взаимодействия.О формировании кадрового потенциала рассказал начальник отдела по развитию и управлению человеческими ресурсами Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров РУз Давран Исанбеков. Он отметил, что атомная энергетика становится одним из флагманов промышленности Узбекистана и все больше привлекает молодежь.Сегодня отрасли нужны не только специалисты по ядерным технологиям, инженерии и энергетике, но и эксперты в IT, робототехнике и автоматизации. Важной частью подготовки становятся практики и стажировки на атомных объектах в России, Китае и других странах.Как подчеркнул Исанбеков, работу по подготовке кадров ведут системно: еще в 2019 году была утверждена стратегия развития кадрового потенциала. Ключевую роль в ней играет Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, который уже выпустил 160 специалистов. До 2030 года планируют подготовить еще более 300 студентов по направлениям ядерных технологий и энергетики. Многие продолжают обучение в российских вузах и проходят практику на атомных станциях, включая Нововоронежскую АЭС.О работе с молодежью и школьниками рассказала заместитель директора по учебной работе Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Зарина Узакова. По ее словам, в феврале 2026 года при поддержке агентства "Узатом" на базе филиала стартует первая зимняя школа для школьников. В вузе также действует передовая инженерная школа, где основной упор делают на практику, индивидуальные образовательные траектории и наставничество. Уже к четвертому курсу студенты приходят с собственными проектами и начинают их реализовывать.Именно такой практический подход помогает узбекской молодежи уверенно заявлять о себе на международной арене атомной энергетики. Так, студент Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Муроджон Илхомжонов рассказал, как команда из Узбекистана участвовала в международных хакатонах и конкурсах Росатома в рамках Международного форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Ребята представляли проекты по развитию атомной инфраструктуры и моделированию будущего отрасли.А студент Мухиддин Умидов отметил, что работает над новым проектом, который связан с цифровизацией энергосистемы. По его словам, это только первый шаг — дальше планируется цифровизировать не только электрические сети, но и саму работу АЭС.Полную запись видеомоста смотрите по ссылке.

узбекистан

ташкент

москва

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия подготовка кадры атомная энергетика