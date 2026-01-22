https://uz.sputniknews.ru/20260122/it-texnologii-xakaton-samarkand-molodej-55188862.html

Молодые программисты Самарканда соревнуются в создании проектов в области ИИ

САМАРКАНД, 22 янв — Sputnik. В Самарканде проходит региональный этап Национального AI Hackathon, участие в котором принимают порядка 400 молодых специалистов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В течение трех дней программисты будут работать в командах над AI-проектами (в области искусственного интеллекта) для экономики и социальной сферы.На церемонии открытия мероприятия замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов отметил, что проведение хакатона в регионе символично, поскольку Самарканд — не только история, но и молодежь, которая активно осваивает информационные технологии. По словам советника директора Агентства по делам молодежи по вопросам цифровизации и ИИ Хасанхона Юсуфходжаева, в ближайшее время в стране планируют запуск масштабной AI-инфраструктуры, и проведение хакатона поможет в этом.Важно, что проект "Национальный AI Hackathon" поддерживают крупные IT-компании и цифровые экосистемы, которые готовы помогать молодым специалистам и после завершения проекта. По итогам регионального этапа в финал, который планируют в декабре в Ташкенте, пройдут лишь пять команд из Самарканда.

