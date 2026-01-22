Молодые программисты Самарканда соревнуются в создании проектов в области ИИ
17:58 22.01.2026 (обновлено: 17:59 22.01.2026)
© SputnikВ Самарканде проходит региональный этап Национального AI Hackathon
© Sputnik
САМАРКАНД, 22 янв — Sputnik. В Самарканде проходит региональный этап Национального AI Hackathon, участие в котором принимают порядка 400 молодых специалистов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В течение трех дней программисты будут работать в командах над AI-проектами (в области искусственного интеллекта) для экономики и социальной сферы.
"Участников ждет интенсивная программа: работа с менторами из ведущих IT-компаний страны, практические задачи и разработка технических заданий для реальных отраслей — от медицины и образования до кибербезопасности и предпринимательства", — рассказала одна из организаторов Мафтуна Шерова.
На церемонии открытия мероприятия замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов отметил, что проведение хакатона в регионе символично, поскольку Самарканд — не только история, но и молодежь, которая активно осваивает информационные технологии.
"Сегодня именно технологии и идеи молодых специалистов формируют новое развитие региона", — заявил он.
По словам советника директора Агентства по делам молодежи по вопросам цифровизации и ИИ Хасанхона Юсуфходжаева, в ближайшее время в стране планируют запуск масштабной AI-инфраструктуры, и проведение хакатона поможет в этом.
"В нашей команде из пяти человек я пока junior frontend-разработчик. Уверен, что участие в хакатоне даст мне бесценный опыт, поскольку буду работать бок о бок с разными специалистами. Например, в команде есть разработчик с пятилетним стажем и большим портфелем проектов, который работал в ведущих IT-школах", — рассказал 18-летний Эмиль Мардасилов, студент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
Важно, что проект "Национальный AI Hackathon" поддерживают крупные IT-компании и цифровые экосистемы, которые готовы помогать молодым специалистам и после завершения проекта.
"Хакатон уникален еще и тем, что помимо командной работы молодые специалисты, среди которых немало девушек, примут участие в мастер-классах и встречах с экспертами IT-индустрии", — подчеркнула Мафтуна Шерова.
По итогам регионального этапа в финал, который планируют в декабре в Ташкенте, пройдут лишь пять команд из Самарканда.