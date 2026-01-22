https://uz.sputniknews.ru/20260122/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-v-2025-godu-55161284.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея
По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–декабре 2025 года вырос на 20,7% (или на $13,9 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составил $81,2 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедшего 2025 года увеличился на 24% (до $33,8 млрд), импорта — на 18,5% (до $47,4 млрд). В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $13 542,2 млн.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (22,2%), Россией (16,0%), Казахстаном (6,1%), Турцией (3,7%) и Республикой Корея (2,1%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
13:40 22.01.2026 (обновлено: 13:50 22.01.2026)
Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея.
