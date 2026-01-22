https://uz.sputniknews.ru/20260122/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-v-2025-godu-55161284.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея

2026-01-22T13:40+0500

2026-01-22T13:40+0500

2026-01-22T13:50+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55160560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea5fa1bdba9c545667a49df37d146c00.png

По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–декабре 2025 года вырос на 20,7% (или на $13,9 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составил $81,2 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедшего 2025 года увеличился на 24% (до $33,8 млрд), импорта — на 18,5% (до $47,4 млрд). В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $13 542,2 млн.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (22,2%), Россией (16,0%), Казахстаном (6,1%), Турцией (3,7%) и Республикой Корея (2,1%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

2026

