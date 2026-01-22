Свыше 60 российских компаний примут участие в главной стройвыставке Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20260122/kompanii-rossiya-uzbild-uchastiye-55195674.html

Весенний выставочный сезон стартует в республике уже 10–12 февраля. UzBuild откроет новый виток событий в НВК "Узэкспоцентр" в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На строительной выставке Узбекистана UzBuild, которая пройдет 10–12 февраля 2025 года, ожидается участие более 60 российских компаний, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На пресс-конференции Iteca Exhibitions представили календарь на 2026 год: в республике запланировано 22 международные выставки и 5 конференций. Мероприятия пройдут на двух площадках — НВК "Узэкспоцентр" и CAEx Uzbekistan.В этом году четыре выставки отмечают свой юбилей: TIHE (Здравоохранение) — 30 лет, UzFood (Пищевая индустрия) — 25 лет, MiningMetals Uzbekistan (Горное дело и металлургия) — 20 лет, E-TechExpo (Электроника и инновационные технологии) — 5 лет.Весенний сезон стартует уже 10–12 февраля: главная строительная выставка страны UzBuild откроет новый виток событий в НВК "Узэкспоцентр" в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана.В 27-й международной выставке UzBuild, специализированном разделе BuildTech и 7-й международной конференции ICCI примут участие более 60 компаний из России. Среди них — 14 компаний в составе стенда "MADE IN RUSSIA" под эгидой Российского экспортного центра. Также на выставке будут представлены коллективные стенды Башкортостана, Татарстана, Владимирской, Челябинской, Ярославской и Курганской областей. Компании привезут новейшие стройматериалы и технологии для современного строительства.Продолжением весеннего сезона на этой же площадке станут международные выставки AgroWorld Uzbekistan (25–27 марта), UzFood (1–3 апреля), O’ZuPACK (1–3 апреля), WoodTech & MebelExpo Uzbekistan (28–30 апреля).Новинкой сезона станет Mеждународный водный форум Tashkent Water Week 2026 (25–26 марта), который пройдет одновременно с выставкой AgroWorld Uzbekistan. Форум организует Правительство Узбекистана при содействии Iteca Exhibitions, Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и Центра прогрессивных реформ. Его участники обсудят инновации и совместные подходы к управлению водными ресурсами.Международные выставки в сфере медицины и индустрии красоты вновь пройдут под слоганом "Синергия красоты и здоровья" — TIHE (28–30 апреля), PharmExpo Central Asia, Stomatology Uzbekistan, Beauty Uzbekistan / BeautyDerma Central Asia, за ними последует Энергетическая неделя Узбекистана (12–14 мая), объединяющая крупные международные выставки OGU, Power Uzbekistan, GETCA, а также нефтегазовую и энергетическую конференции. Все мероприятия организуют в выставочном комплексе CAEx Uzbekistan.Завершит весенний сезон выставка TextileExpo Uzbekistan Spring (13–15 мая), которая продет в НВК "Узэкспоцентр".

