Генсек СНГ отметил высокий профессионализм журналистов Sputnik

Речь шла о работе агентства и перспективах его развития, а также о планах на предстоящий год
2026-01-22T16:51+0500
2026-01-22T16:51+0500
2026-01-22T17:27+0500
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече с заместителем главного редактора МИА "Россия сегодня", руководителем Sputnik в странах ближнего зарубежья Андреем Благодыренко отметил высокий профессиональный уровень журналистов Sputnik. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Лебедев поблагодарил Благодыренко "за оперативное и достоверное информационное сопровождение мероприятий, проходящих в Содружестве".Стороны обсудили вопросы взаимодействия, работу агентства и перспективы его развития, а также планы на предстоящий год.Речь шла о роли Sputnik в формировании общего информационного пространства СНГ, участии в международных медиафорумах, а также о работе проекта SputnikPro, направленного на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей в Содружестве и за его пределами.
16:51 22.01.2026 (обновлено: 17:27 22.01.2026)
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik
. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече с заместителем главного редактора МИА "Россия сегодня", руководителем Sputnik в странах ближнего зарубежья Андреем Благодыренко отметил высокий профессиональный уровень журналистов Sputnik. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Лебедев поблагодарил Благодыренко "за оперативное и достоверное информационное сопровождение мероприятий, проходящих в Содружестве".
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, работу агентства и перспективы его развития, а также планы на предстоящий год.
Речь шла о роли Sputnik в формировании общего информационного пространства СНГ, участии в международных медиафорумах, а также о работе проекта SputnikPro, направленного на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей в Содружестве и за его пределами.