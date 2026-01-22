https://uz.sputniknews.ru/20260122/podpisaniye-ustav-soveta-mira-davos-55178153.html
Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
В церемонии подписания устава Совета мира, созданного по инициативе американского лидера, принял участие глава Узбекистана. Подписание прошло в швейцарском Давосе
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира. Подписание прошло в швейцарском Давосе.Американский лидер на церемонии подписания заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире и считает такой результат "великим наследием". Трамп сказал, что новая структура не будет бесполезной, и подчеркнул практическую направленность ее работы.Он также сообщил, что конфликт в секторе Газа, по его оценке, близится к завершению и пообещал добиться демилитаризации сектора Газа, добавив, что анклав получит надлежащее управление и будет восстановлен.В церемонии подписания устава Совета мира, созданного по инициативе американского лидера, принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который по приглашению Трампа находится в Швейцарии с рабочим визитом.Ранее глава республики принял приглашение присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя.Устав сформированного США Совета мира в Давосе подписали 18 стран: помимо США и Узбекистана — Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Монголия.Устав созданного по инициативе США Совета мира вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации, объявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на церемонии подписания устава Совета мира.
