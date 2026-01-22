Узбекистан
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
За 2025 год предприятия республики произвели промышленную продукцию на 1 101,1 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с 2024 годом
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–декабре 2025-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86%, объем производства которой составил 947,2 трлн сумов.Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 77 трлн сумов (7%).В прошлом году в республике добыли около 8,9 млн тонн угля — на 8,5% больше по сравнению с 2024 годом.Выросла также добыча природного газа (+2,4%).При этом производство нефти и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
10:50 22.01.2026
За 2025 год предприятия республики произвели промышленную продукцию на 1 101,1 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с 2024 годом.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–декабре 2025-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86%, объем производства которой составил 947,2 трлн сумов.
Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 77 трлн сумов (7%).
В прошлом году в республике добыли около 8,9 млн тонн угля — на 8,5% больше по сравнению с 2024 годом.
Выросла также добыча природного газа (+2,4%).
При этом производство нефти и газового конденсата снизилось.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
