Путин: У России есть опыт решения вопросов, подобных Гренландии
Российский лидер сделал ряд заявлений входе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин, в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что у России есть опыт решения подобных вопросов с США.
"У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В 19 веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
Путин на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн;
тема намерений США в отношении Гренландии России не касается;
США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии;
США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии;
у Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам;
Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой;
Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности;
Россия получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к Совету мира;
президент РФ поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира;
Россия даст ответ о вступлении в Совет мира, когда МИД изучит документы;
глава РФ сообщил, что планирует обсудить вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе с президентом Палестины Махмудом Аббасом на переговорах в Москве в четверг;
в предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке;
у России сложились особые отношения с народом Палестины;
неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа, должны быть учтены в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта;
Россия готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов;
"Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной", — сказал Путин.
он отметил важность благоприятного влияния процесса урегулирования палестино-израильского конфликта в долгосрочной перспективе;
представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.