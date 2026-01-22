Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260122/putin-soveschaniye-sovbez-rf-55156906.html
Путин: У России есть опыт решения вопросов, подобных Гренландии
Путин: У России есть опыт решения вопросов, подобных Гренландии
Sputnik Узбекистан
Российский лидер сделал ряд заявлений входе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
2026-01-22T11:45+0500
2026-01-22T11:45+0500
в мире
россия
президент рф
владимир путин
совещание
сша
палестина
махмуд аббас
дональд трамп
дания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1b/54497086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5eef4f20be3105c37eac2e2033c5c428.jpg
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин, в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что у России есть опыт решения подобных вопросов с США.Другие заявления российского лидера:
россия
палестина
дания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1b/54497086_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_31bb05ca5bb0c14a46dae7ef062caf1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин совещание совбез россия
владимир путин совещание совбез россия

Путин: У России есть опыт решения вопросов, подобных Гренландии

11:45 22.01.2026
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Подписаться
Российский лидер сделал ряд заявлений входе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин, в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что у России есть опыт решения подобных вопросов с США.
"У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В 19 веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
Путин на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн;
тема намерений США в отношении Гренландии России не касается;
США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии;
США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии;
у Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам;
Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой;
Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности;
Россия получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к Совету мира;
президент РФ поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира;
Россия даст ответ о вступлении в Совет мира, когда МИД изучит документы;
глава РФ сообщил, что планирует обсудить вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе с президентом Палестины Махмудом Аббасом на переговорах в Москве в четверг;
в предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке;
у России сложились особые отношения с народом Палестины;
неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа, должны быть учтены в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта;
Россия готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов;
"Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной", — сказал Путин.
он отметил важность благоприятного влияния процесса урегулирования палестино-израильского конфликта в долгосрочной перспективе;
представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0