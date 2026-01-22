Путин на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн; Путин на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн;

тема намерений США в отношении Гренландии России не касается; тема намерений США в отношении Гренландии России не касается;

США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии; США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии;

США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии; США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии;

у Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам; у Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам;

Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой; Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой;

Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности; Россия всегда поддерживала усилия по укреплению международной стабильности;

Россия получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к Совету мира; Россия получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к Совету мира;

президент РФ поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира; президент РФ поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира;

Россия даст ответ о вступлении в Совет мира, когда МИД изучит документы; Россия даст ответ о вступлении в Совет мира, когда МИД изучит документы;

глава РФ сообщил, что планирует обсудить вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе с президентом Палестины Махмудом Аббасом на переговорах в Москве в четверг; глава РФ сообщил, что планирует обсудить вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе с президентом Палестины Махмудом Аббасом на переговорах в Москве в четверг;

в предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке; в предложении о Совете мира речь в первую очередь идет об урегулировании на Ближнем Востоке;

у России сложились особые отношения с народом Палестины; у России сложились особые отношения с народом Палестины;

неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа, должны быть учтены в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта; неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа, должны быть учтены в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта;