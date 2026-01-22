https://uz.sputniknews.ru/20260122/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-55163093.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам 2025 года остаются Китай и Россия. 22.01.2026, Sputnik Узбекистан

2026-01-22T18:15+0500

2026-01-22T18:15+0500

2026-01-22T18:15+0500

инфографика

узбекистан

торговля

статистика

товарооборот

китай

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55161551_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_044e257b85c3693c78f04363d22a370c.png

По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь–декабрь 2025 года составил $81,2 млрд. Это на $13,9 млрд (или на 20,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Экспорт увеличился на 24% до $33,8 млрд. Импорт вырос на 18,5%, составив $47,4 млрд. Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным — $13 542,2 млн.В настоящее время Узбекистан торгует с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея.Внешнеторговый оборот Узбекистана с РФ по итогам 2025 года вырос на 8,5% до $12,986 млрд.РФ сохранила первое место в структуре экспорта республики. Объем экспортируемых товаров и услуг в Россию в 2025 году составил $4,3 млрд — почти на 20% выше показателя 2024 года.Объем импорта из России в Узбекистан в 2025 году превысил $8,6 млрд, что почти на 10% выше позапрошлогоднего показателя.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, узбекистан, торговля, статистика, товарооборот, китай, россия, инфографика