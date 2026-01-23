https://uz.sputniknews.ru/20260123/biobezopasnost-stran-eaes-obsudyat-mpts-sputnik-uzbekistan-55208891.html

Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан

Речь пойдет об эффективности современной медицины в лечении бесплодия, потенциальной опасности распространения аденовируса, а также способности стран ЕАЭС полностью обеспечивать себя лекарственными средствами и медицинским оборудованием без зависимости от импорта.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 28 января в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Темы для обсуждения:

