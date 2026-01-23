https://uz.sputniknews.ru/20260123/biobezopasnost-stran-eaes-obsudyat-mpts-sputnik-uzbekistan-55208891.html
Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет об эффективности современной медицины в лечении бесплодия, потенциальной опасности распространения аденовируса, а также способности стран ЕАЭС полностью обеспечивать себя лекарственными средствами и медицинским оборудованием без зависимости от импорта.
2026-01-23T12:05+0500
2026-01-23T12:05+0500
2026-01-23T12:06+0500
видеомост
геннадий онищенко
россия
пресс-центр
москва
минск
бишкек
астана
ташкент
ереван
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb31332113f3d499cf6d24c80a740cfd.jpg
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 28 января в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Темы для обсуждения:
россия
москва
минск
бишкек
астана
ташкент
ереван
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46b5f64b2a09874a7682a809957fcb46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс страны биобезопасность онищенко медицина видеомост sputnik
еаэс страны биобезопасность онищенко медицина видеомост sputnik
Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
12:05 23.01.2026 (обновлено: 12:06 23.01.2026)
Речь пойдет об эффективности современной медицины в лечении бесплодия, потенциальной опасности распространения аденовируса, а также способности стран ЕАЭС полностью обеспечивать себя лекарственными средствами и медицинским оборудованием без зависимости от импорта.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Мероприятие пройдет 28 января в 13.00 по ташкентскому времени.
Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.
Могут ли страны ЕАЭС в полной мере обеспечивать себя лекарствами и медоборудованием без импорта?
Как с наступлением экстремальных холодов избежать обморожения?
Насколько эффективно современная медицина решает проблему бесплодия?
Существует ли угроза пандемии аденовируса?