Недвижимость Узбекистана в 2025 году: активность сохраняется, продажи растут

Согласно обзору ЦЭИР, по итогам 2025 года рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует рост активности. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. По итогам 2025 года на рынке недвижимости Узбекистана объем сделок купли продажи жилья увеличился более чем на 15% и составил 295 тысяч сделок. Об этом сообщает ЦЭИР.Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) представил новый обзор динамики рынка недвижимости Узбекистана по итогам 2025 года. В нем отражены изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики в ушедшем году.Согласно обзору, рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует рост активности и различия в динамике по регионам и сегментам. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.Так, в региональном разрезе наибольший рост активности за год зафиксирован в Бухарской области — 25,7%, Сырдарьинской — 23,3% и Самаркандской — 19,7%.В 2025 году на долю столичного рынка пришлось около 30% всех сделок с жильем в стране. Объем продаж в Ташкенте вырос на 18,2% и составил порядка 84 тыс. сделок.В прошлом году также отмечено умеренное ускорение ценовой динамики на вторичном рынке недвижимости. В среднем по республике рост цен на вторичное жилье составил около 8%, тогда как в 2024 году данный показатель находился на уровне 6,2%.Самый заметный рост цен за год зафиксирован в Сурхандарьинской и Ферганской областях, а также в Каракалпакстане — в среднем жилье подорожало примерно на 17%.На конец года, высокий уровень цен на вторичное жилье сохранялся в столице. Относительно высокие цены отмечены в Самаркандской – $834 за квадратный метр, Ташкентской областях – $682 за квадратный метр.Самые низкие цены на жилье зафиксированы в Каракалпакстане — $378 за квадратный метр. Относительно недорогое жилье также в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях — около $454 за квадратный метр.На вторичном рынке жилья города Ташкента средняя стоимость квадратного метра за прошедший год незначительно увеличилась (+0,6%) и составила более $1100. Вместе с тем наиболее заметное снижение цен отмечено в Мирзо-Улугбекском и Чиланзарском районах, примерно на 5%.В то же время на первичном рынке недвижимости столицы в течение года наблюдался более выраженный рост цен. Средняя стоимость жилья выросла более чем на 9%.Наибольший рост цен наблюдается в Мирабадском (18%), Яшнабадском (14%) и Мирзо-Улугбекском (13,5%) районах.Что касается аренды жилья, то на конец 2025 года средняя стоимость в столице составила около $8,8 за квадратный метр, что на 7% выше уровня прошлого года.Самые высокие ставки сохранялись в центральных районах столицы, включая Шайхантахурский, Мирабадский и Яккасарайский районы, где стоимость аренды находилась на уровне $11 за квадратный метр.Одновременно ускорение темпов роста арендных ставок было более заметным в Алмазарском, Яшнабадском и Шайхантахурском районах, где средний прирост составил порядка 11% за год.

