В Ташкенте выпал снег: как преобразился город после снегопада — фотолента

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте выпал снег, и город преобразился до неузнаваемости. Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют. Деревья стоят в снежных шапках, крыши домов и дороги сияют чистым белым цветом, а в воздухе чувствуется свежесть зимы.

2026-01-23T21:30+0500

Снег в Ташкенте — явление редкое, но всегда долгожданное. Жители города с нетерпением ждут этих дней, когда зима по-настоящему напоминает о себе. С первым снегом столица заметно преобразилась: улицы, дома и деревья покрылись белым покрывалом, а привычные пейзажи стали особенно красивыми и уютными.Красота зимнего города — в фотогалерее Sputnik Узбекистан.

2026

