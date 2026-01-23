Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260123/tashkent-vypal-sneg-kak-preobrazilsya-gorod-posle-snegopada-55224261.html
В Ташкенте выпал снег: как преобразился город после снегопада — фотолента
В Ташкенте выпал снег: как преобразился город после снегопада — фотолента
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте выпал снег, и город преобразился до неузнаваемости. Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют. Деревья стоят в снежных шапках, крыши домов и дороги сияют чистым белым цветом, а в воздухе чувствуется свежесть зимы.
2026-01-23T21:30+0500
2026-01-23T21:30+0500
фотолента
снег
зима
ташкент
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55220810_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_9638377969c9d7ed70a39037831a6a26.jpg
Снег в Ташкенте — явление редкое, но всегда долгожданное. Жители города с нетерпением ждут этих дней, когда зима по-настоящему напоминает о себе. С первым снегом столица заметно преобразилась: улицы, дома и деревья покрылись белым покрывалом, а привычные пейзажи стали особенно красивыми и уютными.Красота зимнего города — в фотогалерее Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55220810_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_b957bbf56ede9facee5aab3f4dd05a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент выпал снег город снегопад фотолента
ташкент выпал снег город снегопад фотолента

В Ташкенте выпал снег: как преобразился город после снегопада — фотолента

21:30 23.01.2026
Подписаться
В Ташкенте выпал снег, и город преобразился до неузнаваемости. Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют. Деревья стоят в снежных шапках, крыши домов и дороги сияют чистым белым цветом, а в воздухе чувствуется свежесть зимы.
Снег в Ташкенте — явление редкое, но всегда долгожданное. Жители города с нетерпением ждут этих дней, когда зима по-настоящему напоминает о себе.
С первым снегом столица заметно преобразилась: улицы, дома и деревья покрылись белым покрывалом, а привычные пейзажи стали особенно красивыми и уютными.
Красота зимнего города — в фотогалерее Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Снег для жителей Ташкента — редкий, но очень желанный гость.

Снег для жителей Ташкента — редкий, но очень желанный гость. - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Снег для жителей Ташкента — редкий, но очень желанный гость.

© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент после снегопада
Ташкент после снегопада - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент после снегопада
© Sputnik / Бахром Хатамов

Снег в Ташкенте — редкое, но яркое событие, которое дарит радость и ощущение настоящей зимы.

Снег в Ташкенте — редкое, но яркое событие, которое дарит радость и ощущение настоящей зимы. - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Снег в Ташкенте — редкое, но яркое событие, которое дарит радость и ощущение настоящей зимы.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

Ташкент после снегопада. - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют.

Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют. - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют.

© Sputnik / Бахром Хатамов

В каждом уголке Ташкента царит зимнее настроение — спокойное и необыкновенно красивое.

В каждом уголке Ташкента царит зимнее настроение — спокойное и необыкновенно красивое. - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

В каждом уголке Ташкента царит зимнее настроение — спокойное и необыкновенно красивое.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вокруг стало свежо и светло, воздух наполнился прохладной чистотой, а город словно задышал по-новому.

Вокруг стало свежо и светло, воздух наполнился прохладной чистотой, а город словно задышал по-новому. - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вокруг стало свежо и светло, воздух наполнился прохладной чистотой, а город словно задышал по-новому.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

Ташкент после снегопада. - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Даже знакомые места, которые летом кажутся привычными, под снегом обретают особую магию.

Даже знакомые места, которые летом кажутся привычными, под снегом обретают особую магию. - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Даже знакомые места, которые летом кажутся привычными, под снегом обретают особую магию.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Деревья в снежных шапках, крыши домов и дороги словно засияли свежей белизной.

Деревья в снежных шапках, крыши домов и дороги словно засияли свежей белизной. - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Деревья в снежных шапках, крыши домов и дороги словно засияли свежей белизной.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

Ташкент после снегопада. - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Белоснежный Ташкент выглядит спокойно и торжественно — будто город ненадолго замедлил свой ритм, чтобы подарить жителям и гостям ощущение уюта, красоты и настоящего зимнего чуда.

Белоснежный Ташкент выглядит спокойно и торжественно — будто город ненадолго замедлил свой ритм, чтобы подарить жителям и гостям ощущение уюта, красоты и настоящего зимнего чуда. - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Белоснежный Ташкент выглядит спокойно и торжественно — будто город ненадолго замедлил свой ритм, чтобы подарить жителям и гостям ощущение уюта, красоты и настоящего зимнего чуда.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Для ташкентцев снег — повод выйти на улицу, поиграть в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться, ловя падающие снежинки на ладони. Даже взрослые улыбаются, как дети, любуясь редким чудом.

Для ташкентцев снег — повод выйти на улицу, поиграть в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться, ловя падающие снежинки на ладони. Даже взрослые улыбаются, как дети, любуясь редким чудом. - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Для ташкентцев снег — повод выйти на улицу, поиграть в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться, ловя падающие снежинки на ладони. Даже взрослые улыбаются, как дети, любуясь редким чудом.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Снег сделал город особенно красивым: привычные пейзажи заиграли новыми красками, а снежные узоры создают сказочную атмосферу.

Снег сделал город особенно красивым: привычные пейзажи заиграли новыми красками, а снежные узоры создают сказочную атмосферу. - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Снег сделал город особенно красивым: привычные пейзажи заиграли новыми красками, а снежные узоры создают сказочную атмосферу.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

Ташкент после снегопада. - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте снег не просто снег — это маленькое волшебство, которое ждут и взрослые, и дети.

В Ташкенте снег не просто снег — это маленькое волшебство, которое ждут и взрослые, и дети. - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте снег не просто снег — это маленькое волшебство, которое ждут и взрослые, и дети.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Прогулки по заснеженным улицам дарят радость и ощущение настоящего зимнего чуда.

Прогулки по заснеженным улицам дарят радость и ощущение настоящего зимнего чуда. - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Прогулки по заснеженным улицам дарят радость и ощущение настоящего зимнего чуда.

© Sputnik / Бахром Хатамов

В парках и на аллеях можно увидеть людей, которые любуются редкими зимними видами, чтобы почувствовать настоящее зимнее настроение.

В парках и на аллеях можно увидеть людей, которые любуются редкими зимними видами, чтобы почувствовать настоящее зимнее настроение. - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

В парках и на аллеях можно увидеть людей, которые любуются редкими зимними видами, чтобы почувствовать настоящее зимнее настроение.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди выходят на улицы, чтобы насладиться редкой зимней атмосферой, сделать фотографии и просто почувствовать это особое настроение.

Люди выходят на улицы, чтобы насладиться редкой зимней атмосферой, сделать фотографии и просто почувствовать это особое настроение. - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди выходят на улицы, чтобы насладиться редкой зимней атмосферой, сделать фотографии и просто почувствовать это особое настроение.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

Ташкент после снегопада. - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкент после снегопада.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый снегопад в Ташкенте — это как маленькое напоминание о том, что природа умеет удивлять.

Каждый снегопад в Ташкенте — это как маленькое напоминание о том, что природа умеет удивлять. - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый снегопад в Ташкенте — это как маленькое напоминание о том, что природа умеет удивлять.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0