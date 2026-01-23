В Ташкенте выпал снег: как преобразился город после снегопада — фотолента
Снег для жителей Ташкента — редкий, но очень желанный гость.
Снег для жителей Ташкента — редкий, но очень желанный гость.
Снег в Ташкенте — редкое, но яркое событие, которое дарит радость и ощущение настоящей зимы.
Снег в Ташкенте — редкое, но яркое событие, которое дарит радость и ощущение настоящей зимы.
Ташкент после снегопада.
Ташкент после снегопада.
Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют.
Улицы, парки и дворы укрылись белым покрывалом, придав столице особую тишину и уют.
В каждом уголке Ташкента царит зимнее настроение — спокойное и необыкновенно красивое.
В каждом уголке Ташкента царит зимнее настроение — спокойное и необыкновенно красивое.
Вокруг стало свежо и светло, воздух наполнился прохладной чистотой, а город словно задышал по-новому.
Вокруг стало свежо и светло, воздух наполнился прохладной чистотой, а город словно задышал по-новому.
Ташкент после снегопада.
Ташкент после снегопада.
Даже знакомые места, которые летом кажутся привычными, под снегом обретают особую магию.
Даже знакомые места, которые летом кажутся привычными, под снегом обретают особую магию.
Деревья в снежных шапках, крыши домов и дороги словно засияли свежей белизной.
Деревья в снежных шапках, крыши домов и дороги словно засияли свежей белизной.
Ташкент после снегопада.
Ташкент после снегопада.
Белоснежный Ташкент выглядит спокойно и торжественно — будто город ненадолго замедлил свой ритм, чтобы подарить жителям и гостям ощущение уюта, красоты и настоящего зимнего чуда.
Белоснежный Ташкент выглядит спокойно и торжественно — будто город ненадолго замедлил свой ритм, чтобы подарить жителям и гостям ощущение уюта, красоты и настоящего зимнего чуда.
Для ташкентцев снег — повод выйти на улицу, поиграть в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться, ловя падающие снежинки на ладони. Даже взрослые улыбаются, как дети, любуясь редким чудом.
Для ташкентцев снег — повод выйти на улицу, поиграть в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться, ловя падающие снежинки на ладони. Даже взрослые улыбаются, как дети, любуясь редким чудом.
Снег сделал город особенно красивым: привычные пейзажи заиграли новыми красками, а снежные узоры создают сказочную атмосферу.
Снег сделал город особенно красивым: привычные пейзажи заиграли новыми красками, а снежные узоры создают сказочную атмосферу.
Ташкент после снегопада.
Ташкент после снегопада.
В Ташкенте снег не просто снег — это маленькое волшебство, которое ждут и взрослые, и дети.
В Ташкенте снег не просто снег — это маленькое волшебство, которое ждут и взрослые, и дети.
Прогулки по заснеженным улицам дарят радость и ощущение настоящего зимнего чуда.
Прогулки по заснеженным улицам дарят радость и ощущение настоящего зимнего чуда.
В парках и на аллеях можно увидеть людей, которые любуются редкими зимними видами, чтобы почувствовать настоящее зимнее настроение.
В парках и на аллеях можно увидеть людей, которые любуются редкими зимними видами, чтобы почувствовать настоящее зимнее настроение.
Люди выходят на улицы, чтобы насладиться редкой зимней атмосферой, сделать фотографии и просто почувствовать это особое настроение.
Люди выходят на улицы, чтобы насладиться редкой зимней атмосферой, сделать фотографии и просто почувствовать это особое настроение.
Ташкент после снегопада.
Ташкент после снегопада.
Каждый снегопад в Ташкенте — это как маленькое напоминание о том, что природа умеет удивлять.
Каждый снегопад в Ташкенте — это как маленькое напоминание о том, что природа умеет удивлять.