https://uz.sputniknews.ru/20260123/uzbekistan-usilivaet-pozitsii-na-rynke-stroymaterialov-rossii-video-55218285.html
Узбекистан усиливает позиции на рынке стройматериалов России — видео
Узбекистан усиливает позиции на рынке стройматериалов России — видео
Sputnik Узбекистан
Планируется реализовать 437 проектов в строительной отрасли на сумму $3,6 млрд. В прошлом году запуск 353 проектов на $1,8 млрд позволил создать 15,2 тысячи рабочих мест.
2026-01-23T18:45+0500
2026-01-23T18:45+0500
2026-01-23T18:45+0500
видео
россия
узбекистан
строительные материалы
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55218400_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_040ced46f7f92b819c73dd5b65afcfb1.jpg
Узбекистан укрепляет позиции на российском рынке строительных материалов. Как рассказал и. о. председателя Ассоциации "Узпромстройматериалы" Илёс Рахимов, в 2025 году в Россию было экспортировано металлопродукции, керамических изделий, продукции из камня, сухих строительных смесей, портландцемента и других стройматериалов на сумму $251 млн.По его словам, продукция из Узбекистана все активнее конкурирует с европейской.В России уже работают 20 шоурумов и торговых домов узбекских производителей.Также планируется реализовать 437 проектов в строительной отрасли на сумму $3,6 млрд. В прошлом году запуск 353 проектов на $1,8 млрд позволил создать 15,2 тысячи рабочих мест.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55218400_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_a56430c504d544f8ee71ac11963ea4a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия узбекистан сотрудничество строительные материалы видео
россия узбекистан сотрудничество строительные материалы видео
Узбекистан усиливает позиции на рынке стройматериалов России — видео
Эксклюзив
Планируется реализовать 437 проектов в строительной отрасли на сумму $3,6 млрд. В прошлом году запуск 353 проектов на $1,8 млрд позволил создать 15,2 тысячи рабочих мест.
Узбекистан укрепляет позиции на российском рынке строительных материалов. Как рассказал и. о. председателя Ассоциации "Узпромстройматериалы" Илёс Рахимов, в 2025 году в Россию было экспортировано металлопродукции, керамических изделий, продукции из камня, сухих строительных смесей, портландцемента и других стройматериалов на сумму $251 млн.
"Россия — наш стратегический партнер. Растут и производство, и экспорт", — подчеркнул Рахимов.
По его словам, продукция из Узбекистана все активнее конкурирует с европейской.
В России уже работают 20 шоурумов и торговых домов узбекских производителей.
"Мы делаем ставку не на единый Торговый дом, а на то, чтобы сами производители открывали свои торговые площадки", — отметил он.
Также планируется реализовать 437 проектов в строительной отрасли на сумму $3,6 млрд. В прошлом году запуск 353 проектов на $1,8 млрд позволил создать 15,2 тысячи рабочих мест.
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.