Узбекистан усиливает позиции на рынке стройматериалов России — видео

Узбекистан усиливает позиции на рынке стройматериалов России — видео

Планируется реализовать 437 проектов в строительной отрасли на сумму $3,6 млрд. В прошлом году запуск 353 проектов на $1,8 млрд позволил создать 15,2 тысячи рабочих мест.

Узбекистан укрепляет позиции на российском рынке строительных материалов. Как рассказал и. о. председателя Ассоциации "Узпромстройматериалы" Илёс Рахимов, в 2025 году в Россию было экспортировано металлопродукции, керамических изделий, продукции из камня, сухих строительных смесей, портландцемента и других стройматериалов на сумму $251 млн.По его словам, продукция из Узбекистана все активнее конкурирует с европейской.В России уже работают 20 шоурумов и торговых домов узбекских производителей.Также планируется реализовать 437 проектов в строительной отрасли на сумму $3,6 млрд. В прошлом году запуск 353 проектов на $1,8 млрд позволил создать 15,2 тысячи рабочих мест.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

