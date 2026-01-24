В Олимпийском городке в Ташкенте открылся региональный центр Всемирной федерации плавания
17:14 24.01.2026 (обновлено: 17:54 24.01.2026)
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
© Минспорта РУз.
В Ташкенте проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания (World Aquatics).
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкенте под председательством Президента Всемирной федерации плавания (World Aquatics), Генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль Мусаллама проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.
В мероприятии принимают участие руководство Всемирной федерации плавания, представители стран — членов организации, а также СМИ.
Участники ежегодного заседания рассматривают вопросы, связанные с развитием водных видов спорта в мировом масштабе, а также обсуждают календарные планы спортивных мероприятий.
На заседании член Бюро Исполнительного комитета World Aquatics Шахноза Мирзиёева выступила с докладом о динамичном развитии водных видов спорта в Узбекистане, реализуемых в этом направлении мерах, а также вопросах, связанных с проведением одного из этапов Кубка мира по плаванию в Ташкенте в октябре 2026 года.
Министр спорта республики Адхам Икрамов представил презентацию о реформах, реализуемых в стране в целях развития водных видов спорта.
В рамках мероприятия делегация во главе с Президентом Всемирной федерации плавания посетила Олимпийский городок.
Высокопоставленного гостя сопровождали Шахноза Мирзиёева, Адхам Икрамов, председатель Федерации плавания страны Кудратилла Рафиков, руководство НОК, представители Министерства спорта и другие официальные лица.
В мероприятии также приняли участие специальный посланник Президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли и президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид.
Гостям был представлен комплекс, предназначенный для водных видов спорта.
В ходе презентации водного спортивного объекта было подчеркнуто, что данный бассейн обеспечивает возможность одновременного и непрерывного проведения тренировок по прыжкам в воду и плаванию в полном соответствии с установленными требованиями.
Члены делегации также пообщались со спортсменами, проводящими там тренировочные занятия.
В рамках мероприятия состоялась церемония открытия регионального центра World Aquatics на базе водного спортивного комплекса.
В Минспорта отметили, что члены делегации высоко оценили уровень инфраструктуры Олимпийского городка, и обсудили возможность проведения здесь престижных международных турниров в будущем.