В Олимпийском городке в Ташкенте открылся региональный центр Всемирной федерации плавания

В Ташкенте под председательством президента Всемирной федерации плавания, Генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль-Мусаллама проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания (World Aquatics).

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкенте под председательством Президента Всемирной федерации плавания (World Aquatics), Генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль Мусаллама проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.В мероприятии принимают участие руководство Всемирной федерации плавания, представители стран — членов организации, а также СМИ.Участники ежегодного заседания рассматривают вопросы, связанные с развитием водных видов спорта в мировом масштабе, а также обсуждают календарные планы спортивных мероприятий.На заседании член Бюро Исполнительного комитета World Aquatics Шахноза Мирзиёева выступила с докладом о динамичном развитии водных видов спорта в Узбекистане, реализуемых в этом направлении мерах, а также вопросах, связанных с проведением одного из этапов Кубка мира по плаванию в Ташкенте в октябре 2026 года.Министр спорта республики Адхам Икрамов представил презентацию о реформах, реализуемых в стране в целях развития водных видов спорта.В рамках мероприятия делегация во главе с Президентом Всемирной федерации плавания посетила Олимпийский городок.Высокопоставленного гостя сопровождали Шахноза Мирзиёева, Адхам Икрамов, председатель Федерации плавания страны Кудратилла Рафиков, руководство НОК, представители Министерства спорта и другие официальные лица.В мероприятии также приняли участие специальный посланник Президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли и президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид.Гостям был представлен комплекс, предназначенный для водных видов спорта.В ходе презентации водного спортивного объекта было подчеркнуто, что данный бассейн обеспечивает возможность одновременного и непрерывного проведения тренировок по прыжкам в воду и плаванию в полном соответствии с установленными требованиями.Члены делегации также пообщались со спортсменами, проводящими там тренировочные занятия.В рамках мероприятия состоялась церемония открытия регионального центра World Aquatics на базе водного спортивного комплекса.В Минспорта отметили, что члены делегации высоко оценили уровень инфраструктуры Олимпийского городка, и обсудили возможность проведения здесь престижных международных турниров в будущем.

