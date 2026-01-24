В Олимпийском городке в Ташкенте открылся региональный центр Всемирной федерации плавания

Узбекистан
В Ташкенте под председательством президента Всемирной федерации плавания, Генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль-Мусаллама проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания (World Aquatics).
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/18/55241914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e81abf8232b0aa711c1f9d4b21460398.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкенте под председательством Президента Всемирной федерации плавания (World Aquatics), Генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль Мусаллама проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.В мероприятии принимают участие руководство Всемирной федерации плавания, представители стран — членов организации, а также СМИ.Участники ежегодного заседания рассматривают вопросы, связанные с развитием водных видов спорта в мировом масштабе, а также обсуждают календарные планы спортивных мероприятий.На заседании член Бюро Исполнительного комитета World Aquatics Шахноза Мирзиёева выступила с докладом о динамичном развитии водных видов спорта в Узбекистане, реализуемых в этом направлении мерах, а также вопросах, связанных с проведением одного из этапов Кубка мира по плаванию в Ташкенте в октябре 2026 года.Министр спорта республики Адхам Икрамов представил презентацию о реформах, реализуемых в стране в целях развития водных видов спорта.В рамках мероприятия делегация во главе с Президентом Всемирной федерации плавания посетила Олимпийский городок.Высокопоставленного гостя сопровождали Шахноза Мирзиёева, Адхам Икрамов, председатель Федерации плавания страны Кудратилла Рафиков, руководство НОК, представители Министерства спорта и другие официальные лица.В мероприятии также приняли участие специальный посланник Президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли и президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид.Гостям был представлен комплекс, предназначенный для водных видов спорта.В ходе презентации водного спортивного объекта было подчеркнуто, что данный бассейн обеспечивает возможность одновременного и непрерывного проведения тренировок по прыжкам в воду и плаванию в полном соответствии с установленными требованиями.Члены делегации также пообщались со спортсменами, проводящими там тренировочные занятия.В рамках мероприятия состоялась церемония открытия регионального центра World Aquatics на базе водного спортивного комплекса.В Минспорта отметили, что члены делегации высоко оценили уровень инфраструктуры Олимпийского городка, и обсудили возможность проведения здесь престижных международных турниров в будущем.
17:14 24.01.2026 (обновлено: 17:54 24.01.2026)
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
© Минспорта РУз.
В Ташкенте проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания (World Aquatics).
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкенте под председательством Президента Всемирной федерации плавания (World Aquatics), Генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна Аль Мусаллама проходит очередное заседание Бюро Исполнительного комитета Всемирной федерации плавания. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.
В мероприятии принимают участие руководство Всемирной федерации плавания, представители стран — членов организации, а также СМИ.
© МинСпорта Узбекистана
Тошкентда World Aquatics минтақавий маркази очилади - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
Тошкентда World Aquatics минтақавий маркази очилади
© МинСпорта Узбекистана
Участники ежегодного заседания рассматривают вопросы, связанные с развитием водных видов спорта в мировом масштабе, а также обсуждают календарные планы спортивных мероприятий.
На заседании член Бюро Исполнительного комитета World Aquatics Шахноза Мирзиёева выступила с докладом о динамичном развитии водных видов спорта в Узбекистане, реализуемых в этом направлении мерах, а также вопросах, связанных с проведением одного из этапов Кубка мира по плаванию в Ташкенте в октябре 2026 года.
Министр спорта республики Адхам Икрамов представил презентацию о реформах, реализуемых в стране в целях развития водных видов спорта.
© МинСпорта Узбекистана
Тошкентда World Aquatics минтақавий маркази очилади - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
Тошкентда World Aquatics минтақавий маркази очилади
© МинСпорта Узбекистана
В рамках мероприятия делегация во главе с Президентом Всемирной федерации плавания посетила Олимпийский городок.
Высокопоставленного гостя сопровождали Шахноза Мирзиёева, Адхам Икрамов, председатель Федерации плавания страны Кудратилла Рафиков, руководство НОК, представители Министерства спорта и другие официальные лица.
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
© Минспорта РУз.
В мероприятии также приняли участие специальный посланник Президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли и президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид.
Гостям был представлен комплекс, предназначенный для водных видов спорта.
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
© Минспорта РУз.
В ходе презентации водного спортивного объекта было подчеркнуто, что данный бассейн обеспечивает возможность одновременного и непрерывного проведения тренировок по прыжкам в воду и плаванию в полном соответствии с установленными требованиями.
© НОК УзбекистанаЧлены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили Олимпийский городок - Sputnik Узбекистан
1/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
© НОК УзбекистанаЧлены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили Олимпийский городок - Sputnik Узбекистан
2/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
© НОК УзбекистанаЧлены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили Олимпийский городок - Sputnik Узбекистан
3/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
© НОК УзбекистанаЧлены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили Олимпийский городок - Sputnik Узбекистан
4/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Минспорта РУз.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
© НОК УзбекистанаЧлены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили Олимпийский городок - Sputnik Узбекистан
6/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Минспорта РУз.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
1/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
2/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
3/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
4/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
5/7
© Минспорта РУз.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
6/7
© НОК Узбекистана
Члены Исполнительного комитета World Aquatics посетили "Олимпийский городок"
7/7
© Минспорта РУз.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
Члены делегации также пообщались со спортсменами, проводящими там тренировочные занятия.
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
© Минспорта РУз.
В рамках мероприятия состоялась церемония открытия регионального центра World Aquatics на базе водного спортивного комплекса.
© Минспорта РУз.В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
В Ташкенте открылся региональный центр World Aquatics.
© Минспорта РУз.
В Минспорта отметили, что члены делегации высоко оценили уровень инфраструктуры Олимпийского городка, и обсудили возможность проведения здесь престижных международных турниров в будущем.
