Онкологи Узбекистана расширяют сотрудничество с российскими коллегами

Первой страной, где детям установили инновационные эндопротезы, разработанные в РФ, стал Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и клинической иммунологии Республики Узбекистан провели вторую международную операцию с использованием раздвижного эндопротеза.Раньше такие эндопротезы изготавливали только в двух странах мира — в Великобритании и Германии. Теперь их разработкой занимаются российские специалисты — сотрудники Самарского государственного медицинского университета. Первой страной за пределами РФ, где провели операцию по установке раздвижного эндопротеза самарского производства, стал Узбекистан.У 13-летней Сабины несколько лет назад диагностировали остеосаркому дистального отдела правой бедренной кости, она прошла комплексное лечение. Теперь ей установили эндопротез, который будет менять длину и "расти" вместе с ней, причем все это совершенно безболезненно.Эту операцию проводила самостоятельно команда специалистов НПМЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии РУз под руководством директора центра, профессора, доктора медицинских наук Джамили Полатовой, заведующего 2-м хирургическим отделением Александра Савкина и при участии врача-онколога Ойбека Абдусатторова.В первой международной операции по установке эндопротеза самарского производства, проведенной в апреле 2025 года, участвовал директор НИИ бионики и персонализированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко.Центр уже давно работает с российскими коллегами. Налажено сотрудничество с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Операция по установке растущих эндопротезов российского производства стала еще одним важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в сфере детской ортопедической онкологии.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и клинической иммунологии Республики Узбекистан провели вторую международную операцию с использованием раздвижного эндопротеза.
Раньше такие эндопротезы изготавливали только в двух странах мира — в Великобритании и Германии. Теперь их разработкой занимаются российские специалисты — сотрудники Самарского государственного медицинского университета. Первой страной за пределами РФ, где провели операцию по установке раздвижного эндопротеза самарского производства, стал Узбекистан.
У 13-летней Сабины несколько лет назад диагностировали остеосаркому дистального отдела правой бедренной кости, она прошла комплексное лечение. Теперь ей установили эндопротез, который будет менять длину и "расти" вместе с ней, причем все это совершенно безболезненно.
"Пациентке был изготовлен индивидуальный эндопротез коленного сустава с магнитным механизмом. Данный магнитный механизм позволяет избежать повторных хирургических вмешательств, поскольку каждое удлинение требовало наркоза, анестезиологического подхода, а также стационарного нахождения пациентки", — рассказал Александр Савкин.
Эту операцию проводила самостоятельно команда специалистов НПМЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии РУз под руководством директора центра, профессора, доктора медицинских наук Джамили Полатовой, заведующего 2-м хирургическим отделением Александра Савкина и при участии врача-онколога Ойбека Абдусатторова.
В первой международной операции по установке эндопротеза самарского производства, проведенной в апреле 2025 года, участвовал директор НИИ бионики и персонализированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко.
"Взаимодействие с зарубежными коллегами и производителями было организовано в тесном рабочем формате. То есть была консультация и методическая поддержка практически на каждом уровне: от подбора эндопротеза до операции. Это, в свою очередь, обеспечивало высокую эффективность и безопасность данной методики. Мы планируем и дальше использовать такие эндопротезы, и также хотим развивать наше сотрудничество, в том числе и в сфере проектов — медицинских и образовательных", — отметила заместитель директора по лечебным вопросам, главврач НПМЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии РУз Дильноза Агзамходжаева.
Центр уже давно работает с российскими коллегами. Налажено сотрудничество с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Операция по установке растущих эндопротезов российского производства стала еще одним важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в сфере детской ортопедической онкологии.