В Узбекистане снизился уровень безработицы, из бедности за год вышли 366 тысяч семей

Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год.

2026-01-24T10:15+0500

2026-01-24T10:15+0500

2026-01-24T10:31+0500

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году 366 тысяч семей смогли выйти из бедности. Благодаря мерам по расширению занятости и росту доходов населения уровень бедности сократился с 8,9% до 5,8%, а безработица — с 5,5% до 4,8%.Об этом говорилось на видеоселекторном совещании по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год, состоявшемся под председательством Шавката Мирзиёева.В начале совещания президент кратко остановился на итогах 2025 года. Он отметил, что в прошлом году рост отечественной экономики достиг гораздо высоких темпов по сравнению с предварительными прогнозами, составив 7,7%, а объем ВВП превысил $147 млрд. Темпы роста во всех секторах экономики были выше по сравнению с 2024 годом. Объем привлеченных иностранных инвестиций достиг $43 млрд, а экспорт составил $33,8 млрд.Несмотря на высокую экономическую активность и растущий потребительский спрос, уровень инфляции снизился с 9,8% в 2024 году до 7,3%.Глава государства отметил, что за один лишь прошедший год 366 тысяч семей вышли из бедности, а в результате принятых мер по обеспечению занятости населения и повышению его доходов уровень бедности снизился с 8,9% до 5,8%, а уровень безработицы – с 5,5% до 4,8%.Как было отмечено, махалля является ключевым звеном, дающим четкий ответ на вопросы о том, где реформы работают, а где – дают сбой. Если в махалле сохранились безработные или малообеспеченные семьи, значит, реформы до этого места не дошли. Если “махаллинской семерке” не удается решить проблемы населения, значит, система не работает.Президент подверг критике тот факт, что для задействования имеющихся возможностей хокимам и “махаллинской семерке” не хватает методических знаний и практического опыта, а ответственные министерства и ведомства не оказывают им поддержку.Он поручил ответственным лицам в течение месяца разработать методическое пособие на основе изучения возможностей махаллей с высоким уровнем безработицы и бедности, а также лучших практик. Хокимы, в свою очередь, будут нести персональную ответственность за его внедрение на местах, обеспечение занятости населения, повышение доходов и поиск конкретных решений проблемам, с которыми сталкиваются люди.На совещании были определены задачи по обеспечению постоянной работой 1 миллиона человек в этом году, а также выведению из бедности 181 тысячи семей, увеличению количества махаллей, свободных от бедности, в 2,5 раза – до 3,5 тысяч, и снижению уровня безработицы и бедности до 4,5 %.Были предметно рассмотрены вопросы обеспечения занятости населения и повышения доходов в “тяжелых” районах и махаллях.

2026

