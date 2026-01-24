В Узбекистане снизился уровень безработицы, из бедности за год вышли 366 тысяч семей
10:15 24.01.2026 (обновлено: 10:31 24.01.2026)
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок.

Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году 366 тысяч семей смогли выйти из бедности. Благодаря мерам по расширению занятости и росту доходов населения уровень бедности сократился с 8,9% до 5,8%, а безработица — с 5,5% до 4,8%.
Об этом говорилось на видеоселекторном совещании по ключевым задачам в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения на 2026 год, состоявшемся под председательством Шавката Мирзиёева.
В начале совещания президент кратко остановился на итогах 2025 года. Он отметил, что в прошлом году рост отечественной экономики достиг гораздо высоких темпов по сравнению с предварительными прогнозами, составив 7,7%, а объем ВВП превысил $147 млрд. Темпы роста во всех секторах экономики были выше по сравнению с 2024 годом. Объем привлеченных иностранных инвестиций достиг $43 млрд, а экспорт составил $33,8 млрд.
Несмотря на высокую экономическую активность и растущий потребительский спрос, уровень инфляции снизился с 9,8% в 2024 году до 7,3%.
"По мере укрепления экономического роста появляется возможность наращивать объем средств, направляемых на развитие инфраструктуры. Это, в свою очередь, служит обеспечению занятости, росту доходов и повышению уровня благосостояния населения, – отметил президент.
Глава государства отметил, что за один лишь прошедший год 366 тысяч семей вышли из бедности, а в результате принятых мер по обеспечению занятости населения и повышению его доходов уровень бедности снизился с 8,9% до 5,8%, а уровень безработицы – с 5,5% до 4,8%.
"Все это является результатом реформ и свидетельствует о том, что доверие между государством и народом последовательно укрепляется. Однако предстоит проделать еще немало работы, – сказал президент.
Как было отмечено, махалля является ключевым звеном, дающим четкий ответ на вопросы о том, где реформы работают, а где – дают сбой. Если в махалле сохранились безработные или малообеспеченные семьи, значит, реформы до этого места не дошли. Если “махаллинской семерке” не удается решить проблемы населения, значит, система не работает.
"Имеются возможности и средства, есть решения и программы. Не хватает только ответственности, в том числе персональной, – сказал глава государства.
Президент подверг критике тот факт, что для задействования имеющихся возможностей хокимам и “махаллинской семерке” не хватает методических знаний и практического опыта, а ответственные министерства и ведомства не оказывают им поддержку.
Он поручил ответственным лицам в течение месяца разработать методическое пособие на основе изучения возможностей махаллей с высоким уровнем безработицы и бедности, а также лучших практик.
Хокимы, в свою очередь, будут нести персональную ответственность за его внедрение на местах, обеспечение занятости населения, повышение доходов и поиск конкретных решений проблемам, с которыми сталкиваются люди.
На совещании были определены задачи по обеспечению постоянной работой 1 миллиона человек в этом году, а также выведению из бедности 181 тысячи семей, увеличению количества махаллей, свободных от бедности, в 2,5 раза – до 3,5 тысяч, и снижению уровня безработицы и бедности до 4,5 %.
Были предметно рассмотрены вопросы обеспечения занятости населения и повышения доходов в “тяжелых” районах и махаллях.