https://uz.sputniknews.ru/20260124/zavershilsya-pervyy-den-peregovorov-delegatsiy-rossii-ukrainoy-ssha-55232212.html

Чем завершился первый день переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ

Чем завершился первый день переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ

Sputnik Узбекистан

В пятницу 23 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение.

2026-01-24T11:02+0500

2026-01-24T11:02+0500

2026-01-24T11:10+0500

сша

россия

украина

минобороны рф

абу-даби

переговоры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48164630_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_dc0cc736d68491b6cb17a5aa1ce2545e.jpg

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) завершился. Они проходили в закрытом режиме. Как сообщил представитель американской администрации, встреча была продуктивной, контакты продолжатся в субботу.Делегации принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он пожелал участникам саммита успехов и положительных результатов. Глава МИД шейх Абдалла бен Заид выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование украинского кризиса.По словам Владимира Зеленского, обсуждались параметры завершения конфликта. Как пишет Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники часто делились на группы, затрагивая отдельные темы.Российская рабочая группа по вопросам безопасности состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.

сша

россия

украина

абу-даби

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина сша переговоры абу-даби