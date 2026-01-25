https://uz.sputniknews.ru/20260125/eek-95-naseleniya-stran-eaes-pokupayut-tovary-cherez-internet-55248745.html

ЕЭК: 95% населения стран ЕАЭС покупают товары через интернет

ЕЭК: 95% населения стран ЕАЭС покупают товары через интернет

Sputnik Узбекистан

При этом 80% из этого числа приобретают онлайн еще и услуги. Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав

2026-01-25T13:30+0500

2026-01-25T13:30+0500

2026-01-25T13:30+0500

еаэс и узбекистан

покупки

онлайн

информационные технологии

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46044785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66f7caece7892237a1467136ca03dde1.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Покупки через интернет в странах евразийской "пятерки" становятся все более популярными, сообщает пресс-служба ЕЭК.По данным Комиссии, таким образом товары покупают 95% населения стран ЕАЭС. При этом 80% из них приобретают еще и услуги. Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав. К сожалению, в такой ситуации оказался каждый второй житель стран Союза.В 2026 году Евразийская экономическая комиссия вместе со странами ЕАЭС планируют провести информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах при покупке товаров и услуг в интернете.Таким образом, потребителей в странах Союза в ближайшее время ждет больше информации о правилах безопасных покупок: практические советы о том, как не стать жертвой мошенников, как избежать конфликтов с продавцами и не допустить нарушения своих прав.“Суть этой работы заключается в том, чтобы сделать онлайн-покупки безопасными и комфортными для каждого. Покупки в интернете должны стать простыми и надежными, так же, как если бы мы делали их в магазине рядом с домом”, — заключила эксперт.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк еаэс товары интернет права нарушения