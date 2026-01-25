https://uz.sputniknews.ru/20260125/eek-95-naseleniya-stran-eaes-pokupayut-tovary-cherez-internet-55248745.html
ЕЭК: 95% населения стран ЕАЭС покупают товары через интернет
При этом 80% из этого числа приобретают онлайн еще и услуги. Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Покупки через интернет в странах евразийской "пятерки" становятся все более популярными, сообщает пресс-служба ЕЭК.По данным Комиссии, таким образом товары покупают 95% населения стран ЕАЭС. При этом 80% из них приобретают еще и услуги. Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав. К сожалению, в такой ситуации оказался каждый второй житель стран Союза.В 2026 году Евразийская экономическая комиссия вместе со странами ЕАЭС планируют провести информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах при покупке товаров и услуг в интернете.Таким образом, потребителей в странах Союза в ближайшее время ждет больше информации о правилах безопасных покупок: практические советы о том, как не стать жертвой мошенников, как избежать конфликтов с продавцами и не допустить нарушения своих прав.“Суть этой работы заключается в том, чтобы сделать онлайн-покупки безопасными и комфортными для каждого. Покупки в интернете должны стать простыми и надежными, так же, как если бы мы делали их в магазине рядом с домом”, — заключила эксперт.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Покупки через интернет в странах евразийской "пятерки" становятся все более популярными, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
По данным Комиссии, таким образом товары покупают 95% населения стран ЕАЭС. При этом 80% из них приобретают еще и услуги. Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав. К сожалению, в такой ситуации оказался каждый второй житель стран Союза.
В 2026 году Евразийская экономическая комиссия вместе со странами ЕАЭС планируют провести информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах при покупке товаров и услуг в интернете.
“В интернете, как дома. Знай права — покупай осознанно”. Эта тема выбрана приоритетным направлением в совместной работе стран ЕАЭС по защите прав потребителей в этом году. Мы часто покупаем онлайн, но, к сожалению, часто сталкиваемся с нарушением наших прав — некачественный товар, проблемы с доставкой, невозможность вернуть денежные средства, а иногда и просто обман. Именно поэтому в ЕАЭС уделяется особое внимание работе по повышению знаний покупателей о правах и способах их защиты в интернете, — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Департамента СФС-мер ЕЭК Лидия Осауленко.
Таким образом, потребителей в странах Союза в ближайшее время ждет больше информации о правилах безопасных покупок: практические советы о том, как не стать жертвой мошенников, как избежать конфликтов с продавцами и не допустить нарушения своих прав.
“Суть этой работы заключается в том, чтобы сделать онлайн-покупки безопасными и комфортными для каждого. Покупки в интернете должны стать простыми и надежными, так же, как если бы мы делали их в магазине рядом с домом”, — заключила эксперт.