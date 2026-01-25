Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260125/o-chem-dogovorilis-ministry-sporta-uzbekistana-i-rossii-55252352.html
О чем договорились министры спорта Узбекистана и России
О чем договорились министры спорта Узбекистана и России
Sputnik Узбекистан
Михаил Дегтярев находится в Ташкенте для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.
2026-01-25T16:30+0500
2026-01-25T16:30+0500
спорт
узбекистан
россия
министр
адхам икрамов
встреча
ташкент
узбекистан
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55252456_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_e6e28d90cf690c7600f599853b706c9f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провели заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.Он также добавил, узбекистанскую сторону пригласили активно участвовать в спортивных мероприятиях, которые пройдут в России в 2026 году— это встречи министров спорта стран ОИС, международные форумы по развитию паралимпийского и студенческого спорта, а также XIV Международный форум "Россия — спортивная держава".Михаил Дегтярев прибыл в Ташкент сегодня утром для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорт состоится 26 января в столице Узбекистана. Престижный форум соберет представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.
узбекистан
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55252456_89:0:1090:751_1920x0_80_0_0_bf37d652cd1bba40737ffb7bfbcc2170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, узбекистан, россия, министр, адхам икрамов, встреча, ташкент, узбекистан, сотрудничество
спорт, узбекистан, россия, министр, адхам икрамов, встреча, ташкент, узбекистан, сотрудничество

О чем договорились министры спорта Узбекистана и России

16:30 25.01.2026
© Пресс-служба министерства спорта РФ Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обсудили сотрудничество стран в сфере физической культуры и спорта
Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обсудили сотрудничество стран в сфере физической культуры и спорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2026
© Пресс-служба министерства спорта РФ
Подписаться
Михаил Дегтярев находится в Ташкенте для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провели заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.
© Пресс-служба министерства спорта РФМинистр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев провели заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном
Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев провели заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2026
Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев провели заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном
© Пресс-служба министерства спорта РФ

“Нашу делегацию приняли в Олимпийском городке Ташкента. Этот крупнейший спортивный кластер в истории Узбекистана построили за три года на 100 гектарах. Здесь же расположен республиканский Минспорт. Отдельное внимание уделили развитию образовательного сотрудничества, неолимпийских, адаптивных видов спорта, инновационного и фиджитал-спорта, массового спорта и обмена опытом в рамках комплекса ГТО. Приоритетные виды спорта для нас — вольная борьба, дзюдо и бокс”, — поделился Дегтярев.

Он также добавил, узбекистанскую сторону пригласили активно участвовать в спортивных мероприятиях, которые пройдут в России в 2026 году— это встречи министров спорта стран ОИС, международные форумы по развитию паралимпийского и студенческого спорта, а также XIV Международный форум "Россия — спортивная держава".
Михаил Дегтярев прибыл в Ташкент сегодня утром для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.
Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорт состоится 26 января в столице Узбекистана. Престижный форум соберет представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0