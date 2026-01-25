https://uz.sputniknews.ru/20260125/o-chem-dogovorilis-ministry-sporta-uzbekistana-i-rossii-55252352.html

О чем договорились министры спорта Узбекистана и России

О чем договорились министры спорта Узбекистана и России

Sputnik Узбекистан

Михаил Дегтярев находится в Ташкенте для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.

2026-01-25T16:30+0500

2026-01-25T16:30+0500

2026-01-25T16:30+0500

спорт

узбекистан

россия

министр

адхам икрамов

встреча

ташкент

узбекистан

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55252456_0:0:1125:634_1920x0_80_0_0_e6e28d90cf690c7600f599853b706c9f.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и глава Минспорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провели заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области физической культуры и спорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.Он также добавил, узбекистанскую сторону пригласили активно участвовать в спортивных мероприятиях, которые пройдут в России в 2026 году— это встречи министров спорта стран ОИС, международные форумы по развитию паралимпийского и студенческого спорта, а также XIV Международный форум "Россия — спортивная держава".Михаил Дегтярев прибыл в Ташкент сегодня утром для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорт состоится 26 января в столице Узбекистана. Престижный форум соберет представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.

узбекистан

россия

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, узбекистан, россия, министр, адхам икрамов, встреча, ташкент, узбекистан, сотрудничество