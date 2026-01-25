Песков: Методы Трампа не совпадают с подходами России
15:59 25.01.2026 (обновлено: 16:31 25.01.2026)
Официальный представитель Кремля сделал ряд заявлений в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Другие заявления официального представителя Кремля:
Песков отметил методы Трампа во внешней политике решать вопросы через силу;
"Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку" по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам", — сказал он.
президент США Дональд Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны;
Трамп — это опытный политик, который основывает свои подходы на принципах сурового, беспощадного бизнеса;
нынешнее "бедное поколение" европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа;
в Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны;
премьер-министр Канады Марк Карни после заявлений о США был незамедлительно наказан отзывом приглашения войти в "Совет мира";
ситуация, сложившаяся между США и Европой, является производной от лицемерия, доминирующего в Европе многие годы;
сегодня мир драматически изменился и продолжает траекторию перемен;
имплементация "формулы Анкориджа" по территориальному вопросу Украины позволит обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования;
Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине;
Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ;
ситуацию вокруг Гренландии предстоит анализировать, Москва пока не знает о деталях возможной сделки США по острову;
непонятно, как генсек НАТО Марк Рютте мог решить судьбу Датского королевства, сказал Песков, комментируя итоги переговоров генсека альянса Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии;
пресс-секретарь президента РФ не исключил, что Канаду после заявлений премьер-министра страны Марка Карни о США и Гренландии ждет "Большая головная боль";
российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии;
Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике, отказавшись от сотрудничества с РФ;
"Зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя;
Россия работала с ЕС в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции;
Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США;
очевидно, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет;
США как посредники в процессе украинского урегулирования гонят по времени и спешат, их можно понять.