президент США Дональд Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны;

Трамп — это опытный политик, который основывает свои подходы на принципах сурового, беспощадного бизнеса;

нынешнее "бедное поколение" европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа;

в Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны;

премьер-министр Канады Марк Карни после заявлений о США был незамедлительно наказан отзывом приглашения войти в "Совет мира";

ситуация, сложившаяся между США и Европой, является производной от лицемерия, доминирующего в Европе многие годы;

сегодня мир драматически изменился и продолжает траекторию перемен;

имплементация "формулы Анкориджа" по территориальному вопросу Украины позволит обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования;

Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине;

Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности РФ;

ситуацию вокруг Гренландии предстоит анализировать, Москва пока не знает о деталях возможной сделки США по острову;

непонятно, как генсек НАТО Марк Рютте мог решить судьбу Датского королевства, сказал Песков, комментируя итоги переговоров генсека альянса Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии;

пресс-секретарь президента РФ не исключил, что Канаду после заявлений премьер-министра страны Марка Карни о США и Гренландии ждет "Большая головная боль";

российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии;

Европа сама расставила на себя ловушку в энергетике, отказавшись от сотрудничества с РФ;

"Зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя;

Россия работала с ЕС в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции;

Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США;

очевидно, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет;