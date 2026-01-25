https://uz.sputniknews.ru/20260125/rossiya-armiya-porazila-energobekt-obespechivayuschiy-ukrainskiy-vpk-55254059.html

Российская армия поразила энергетический объект, обеспечивающий украинский ВПК

Кроме того, российские бойцы атаковали цех производства, места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/12/27261155_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_936f9532defbd99b80d8276b95934646.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли удар по объекту энергетики, снабжающему украинский ВПК, сообщает Минобороны РФ.Помимо этого, российские бойцы атаковали цех производства, места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.Средства противовоздушной обороны РФ сбили:Всего с начала проведения СВО противник потерял:

