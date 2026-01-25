Российская армия поразила энергетический объект, обеспечивающий украинский ВПК
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли удар по объекту энергетики, снабжающему украинский ВПК, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Помимо этого, российские бойцы атаковали цех производства, места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.
Средства противовоздушной обороны РФ сбили:
две управляемые авиационные бомбы;
31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США;
68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения СВО противник потерял:
670 самолетов;
283 вертолета;
111 017 беспилотных летательных аппаратов;
646 зенитных ракетных комплексов;
27 302 танка и других боевых бронированных машин;
1 651 боевую машину реактивных систем залпового огня;
32 825 орудий полевой артиллерии и минометов;
52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.