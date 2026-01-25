https://uz.sputniknews.ru/20260125/sik-uzbekistan-uchastiye-konferentsiya-indiya-55250897.html
Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили в Индии
Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили в Индии
Sputnik Узбекистан
Международная конференция объединила около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран.
2026-01-25T18:15+0500
2026-01-25T18:15+0500
2026-01-25T18:15+0500
цик узбекистана
опыт
цифровизация
конференция
индия
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55250544_0:30:839:502_1920x0_80_0_0_a93d020c7e07ba9c134e9cc216caf8a5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили на конференции в Индии, сообщает пресс-служба ЦИК РУз.В фокусе внимания участников трехдневного крупного международного мероприятия, прошедшего Нью-Дели, находились вопросы демократии и управления выборами.Около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран рассмотрели глобальные вызовы, связанные с управлением избирательными процессами, сформулировали общие подходы к разработке модельных стандартов и внедрению передовых практик.В ходе сессии, посвященной вопросам интегрированных технологических платформ для управления выборам, представители ЦИК Узбекистана рассказали о цифровой трансформации избирательной системы республики, ключевым элементом которой является платформа "E-saylov".Как отмечалось, "E-saylov" – не просто база данных, а целостная цифровая экосистема, которая объединяет ЦИК, политические партии, кандидатов, наблюдателей и СМИ, обеспечивая легитимный и прозрачный обмен информацией на всех этапах избирательного цикла.Речь шла об этапах развития системы: от пилотного проекта в 2017 -ом до создания Единого электронного списка избирателей и принятия необходимых законодательных поправок в 2023-2024 годах, которые создали правовую основу для полномасштабного внедрения цифровых инноваций.
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55250544_0:0:839:630_1920x0_80_0_0_2c48a0f3ff24e5b8e71e18e7519e57ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
цик узбекистана, опыт, цифровизация, конференция, индия, общество
цик узбекистана, опыт, цифровизация, конференция, индия, общество
Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили в Индии
Международная конференция объединила около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили на конференции в Индии, сообщает
пресс-служба ЦИК РУз.
В фокусе внимания участников трехдневного крупного международного мероприятия, прошедшего Нью-Дели, находились вопросы демократии и управления выборами.
Около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран рассмотрели глобальные вызовы, связанные с управлением избирательными процессами, сформулировали общие подходы к разработке модельных стандартов и внедрению передовых практик.
В ходе сессии, посвященной вопросам интегрированных технологических платформ для управления выборам, представители ЦИК Узбекистана рассказали о цифровой трансформации избирательной системы республики, ключевым элементом которой является платформа "E-saylov".
Как отмечалось, "E-saylov" – не просто база данных, а целостная цифровая экосистема, которая объединяет ЦИК, политические партии, кандидатов, наблюдателей и СМИ, обеспечивая легитимный и прозрачный обмен информацией на всех этапах избирательного цикла.
Речь шла об этапах развития системы: от пилотного проекта в 2017 -ом до создания Единого электронного списка избирателей и принятия необходимых законодательных поправок в 2023-2024 годах, которые создали правовую основу для полномасштабного внедрения цифровых инноваций.
“Представленный опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса и внедрению платформы "E-saylov" вызвал живой интерес у участников и получил высокую оценку международных экспертов”, — говорится в сообщении.