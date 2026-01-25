https://uz.sputniknews.ru/20260125/sik-uzbekistan-uchastiye-konferentsiya-indiya-55250897.html

Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили в Индии

Международная конференция объединила около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Опыт Узбекистана по цифровизации избирательного процесса высоко оценили на конференции в Индии, сообщает пресс-служба ЦИК РУз.В фокусе внимания участников трехдневного крупного международного мероприятия, прошедшего Нью-Дели, находились вопросы демократии и управления выборами.Около 1 000 национальных и международных делегатов, включая представителей органов управления выборами 42 стран рассмотрели глобальные вызовы, связанные с управлением избирательными процессами, сформулировали общие подходы к разработке модельных стандартов и внедрению передовых практик.В ходе сессии, посвященной вопросам интегрированных технологических платформ для управления выборам, представители ЦИК Узбекистана рассказали о цифровой трансформации избирательной системы республики, ключевым элементом которой является платформа "E-saylov".Как отмечалось, "E-saylov" – не просто база данных, а целостная цифровая экосистема, которая объединяет ЦИК, политические партии, кандидатов, наблюдателей и СМИ, обеспечивая легитимный и прозрачный обмен информацией на всех этапах избирательного цикла.Речь шла об этапах развития системы: от пилотного проекта в 2017 -ом до создания Единого электронного списка избирателей и принятия необходимых законодательных поправок в 2023-2024 годах, которые создали правовую основу для полномасштабного внедрения цифровых инноваций.

